Флотилию в Газу сопроводят два итальянских фрегата и испанский сторожевой корабль прибрежной зоны

После недавних нападений на направляющуюся в Газу флотилию "Глобал Сумуд" Италия и Испания предложили поддержку своих военно-морских сил для сопровождения гуманитарной миссии.

Испания отправляет корабль Furor (P46), а Италия — два многоцелевых фрегата с антидронной и противолодочной конфигурацией Virgilio Fasan и Alpino.

Furor (P46): испанский сторожевой корабль прибрежной зоны

Строительство корабля началось 29 апреля 2016 года, 8 сентября следующего года он был спущен на воду и в январе 2019 года передан ВМФ Испании.

Это шестой патрульный корабль класса Meteoro. В отличие от пяти предыдущих кораблей этой серии, построенных в Испании, Furor был разработан и собран на верфях в Ферроле (Ла-Корунья).

Его строительство является частью испанской программы модернизации флота, направленной на оснащение ВМФ многоцелевыми высокотехнологичными кораблями с улучшенными оперативными возможностями.

Спуск на воду был запланирован на июль 2017 года, но после трех безуспешных попыток был перенесен на начало сентября. Церемония спуска на воду была проведена в частном порядке, что необычно, так как практически всегда такие мероприятия проходят публично.

Сторожевой корабль Furor (Р46) базируется в Картахене.

Furor P46, испанский корабль, который будет сопровождать Флотилию armada.defensa.gob.es

Технические характеристики и оперативные возможности

В плане размеров BAM Furor имеет длину 93,9 метра и ширину 14,2 метра, водоизмещение 2840 тонн и может развивать скорость до 22 узлов (примерно 46 километров в час). Его автономия более 4000 морских миль позволяет выполнять длительные миссии без необходимости частого пополнения запасов.

- Система двигателей: технологическое сердце Furor — это его система пропульсии CODOE (Combined Diesel Or Electric). Корабль оснащен двумя основными дизельными двигателями мощностью 12000 л.с. и двумя дополнительными электрическими двигателями мощностью 2000 л.с.

Эта конфигурация обеспечивает отличную маневренность в любых морских условиях.

- Вооружение: арсенал включает орудие Oto Melara калибра 76/62 и два пулемета MK-38 Mod-2 калибра 25 мм. В дополнение к этому основному вооружению корабль оснащен двумя дополнительными пулеметами Browning M-2 калибра 12,7 мм и четырьмя пусковыми установками SRBOC MK-36 для защиты от противокорабельных ракет.

Furor P46 во время развертывания в Гвинейском заливе в 2021 году armada.defensa.gob.es

- Воздушные возможности и экипаж: Furor оборудован платформой для одного вертолета NH90/1 SH60(B7F)/1 AB212, что значительно расширяет его оперативные возможности.

Экипаж корабля - 46 человек, с возможностью перевозки дополнительных 25 человек.

Корабль предназначен для выполнения военных миссий, в ходе которых могут выполняться задачи по присутствию (сдерживание), наблюдению (предотвращение) и перехвату при необходимости.

Итальянские фрегаты Virgilio Fasan (F594) и Alpino (F591)

Фрегаты Virginio Fasan (F594) и Alpino (F591) являются частью амбициозной программы FREMM (Европейский многоцелевой фрегат), совместной франко-итальянской инициативы, разработанной Fincantieri и DCNS.

По техническим характеристикам они схожи:

Длина 144 метра и ширина 19,4 метра.

Двигатель: CODLAG с двумя гребными винтами переменного шага, использующими газовую турбину AVIO-GE LM2500 G4 мощностью 32 МВт и два электрических двигателя JEUMONT мощностью 2,1 МВт.:

4 дизельных генератора Isotta Fraschini V1716T2NE мощностью 2190 кВт

Скорость: 27 узлов, примерно 50 км/ч.

Автономия: 6000 миль (>11 000 км) при 15 узлах

Вооружение: 2 76/62 SRDF с комплектом Davide; 2 пулемета OtoBreda калибра 25 мм. S/A SAAM-ESD с 1 пусковой установкой. Вертикальный пуск на 16 ячеек для Aster 15/30; S/S Teseo Mk2a. GE: 2 SCLAR-H и 2 Deceivers; 2 пусковые установки для MU-90; 2 ракеты MILAS; 2 системы контрмер AS. 1 EH-101 и 1 SH-90 или 2 SH-90

Virginio Fasan (F591): охотник на дроны

Фрегат Virginio Fasan, спущенный на воду 31 марта 2012 года на верфях Fincantieri в Ла-Специи, назван в честь героя Второй мировой войны.

Вирджинио Фазан был младшим механиком. Он родился в Тревизо в 1914 году и пошел служить в ВМФ в юном возрасте. Он погиб 9 сентября 1943 года при (успешной) попытке затопить торпедный катер, на борту которого находился, чтобы избежать передачи его немцам.

Virgilio Fasan F591 Ministerio della Defensa

Этот фрегат длиной 144 метра и водоизмещением 6700 тонн оснащен боевой системой FREMM-IT и радаром Kronos. Он может принимать на борт противолодочные вертолеты SH-90 или EH-101.

Недавно Virginio Fasan получил международную известность за участие в миссиях EUNAVFOR по борьбе с пиратством и защите коммерческого судоходства в Красном море, став медийно известным как "ammazzadroni" (охотник на дроны).

Alpino (F594): специалист по противолодочной борьбе

Alpino был официально передан ВМФ Италии 30 сентября 2016 года на церемонии, проведенной на верфях Fincantieri в Муджано, Ла-Специя.

Этот фрегат специально оборудован для противолодочной войны, оснащен буксируемым сонаром и торпедными пусковыми установками.

Фрегат Alpino F594 Ministerio de la Defensa

В 2022 году Alpino присоединился к ударной группе с американским авианосцем USS Harry S. Truman и французским фрегатом Languedoc во главе, продемонстрировав высокий уровень взаимодействия кораблей FREMM в многонациональных операциях.

Эти три корабля ВМС Италии и Испании будут сопровождать флотилию "Глобал Сумуд" и, как предполагается, помогут предотвратить новые атаки дронов на пути к Газе.