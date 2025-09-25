Флотилию в Газу сопроводят два итальянских фрегата и испанский сторожевой корабль прибрежной зоны

Испанский корабль Furor P46 будет сопровождать флотилию Global Summud
Испанский корабль Furor P46 будет сопровождать флотилию Global Summud
Авторское право armada.defensa.gob
By Jesús Maturana
Опубликовано
Испанский сторожевой корабль Furor (Р46) будет сопровождать флотилию "Глобал Сумуд" в Газу вместе с двумя итальянскими фрегатами Virgilio Fasan и Alpino. 94-метровый "Фурор" был недавно построен в Ферроле и передан испанским ВМС в 2019 году.

После недавних нападений на направляющуюся в Газу флотилию "Глобал Сумуд" Италия и Испания предложили поддержку своих военно-морских сил для сопровождения гуманитарной миссии.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Испания отправляет корабль Furor (P46), а Италия — два многоцелевых фрегата с антидронной и противолодочной конфигурацией Virgilio Fasan и Alpino.

Furor (P46): испанский сторожевой корабль прибрежной зоны

Строительство корабля началось 29 апреля 2016 года, 8 сентября следующего года он был спущен на воду и в январе 2019 года передан ВМФ Испании.

Это шестой патрульный корабль класса Meteoro. В отличие от пяти предыдущих кораблей этой серии, построенных в Испании, Furor был разработан и собран на верфях в Ферроле (Ла-Корунья).

Его строительство является частью испанской программы модернизации флота, направленной на оснащение ВМФ многоцелевыми высокотехнологичными кораблями с улучшенными оперативными возможностями.

Спуск на воду был запланирован на июль 2017 года, но после трех безуспешных попыток был перенесен на начало сентября. Церемония спуска на воду была проведена в частном порядке, что необычно, так как практически всегда такие мероприятия проходят публично.

Сторожевой корабль Furor (Р46) базируется в Картахене.

armada.defensa.gob.es

Технические характеристики и оперативные возможности

В плане размеров BAM Furor имеет длину 93,9 метра и ширину 14,2 метра, водоизмещение 2840 тонн и может развивать скорость до 22 узлов (примерно 46 километров в час). Его автономия более 4000 морских миль позволяет выполнять длительные миссии без необходимости частого пополнения запасов.

- Система двигателей: технологическое сердце Furor — это его система пропульсии CODOE (Combined Diesel Or Electric). Корабль оснащен двумя основными дизельными двигателями мощностью 12000 л.с. и двумя дополнительными электрическими двигателями мощностью 2000 л.с.

Эта конфигурация обеспечивает отличную маневренность в любых морских условиях.

- Вооружение: арсенал включает орудие Oto Melara калибра 76/62 и два пулемета MK-38 Mod-2 калибра 25 мм. В дополнение к этому основному вооружению корабль оснащен двумя дополнительными пулеметами Browning M-2 калибра 12,7 мм и четырьмя пусковыми установками SRBOC MK-36 для защиты от противокорабельных ракет.

armada.defensa.gob.es

- Воздушные возможности и экипаж: Furor оборудован платформой для одного вертолета NH90/1 SH60(B7F)/1 AB212, что значительно расширяет его оперативные возможности.

Экипаж корабля - 46 человек, с возможностью перевозки дополнительных 25 человек.

Корабль предназначен для выполнения военных миссий, в ходе которых могут выполняться задачи по присутствию (сдерживание), наблюдению (предотвращение) и перехвату при необходимости.

Итальянские фрегаты Virgilio Fasan (F594) и Alpino (F591)

Фрегаты Virginio Fasan (F594) и Alpino (F591) являются частью амбициозной программы FREMM (Европейский многоцелевой фрегат), совместной франко-итальянской инициативы, разработанной Fincantieri и DCNS.

По техническим характеристикам они схожи:

  • Длина 144 метра и ширина 19,4 метра.

  • Двигатель: CODLAG с двумя гребными винтами переменного шага, использующими газовую турбину AVIO-GE LM2500 G4 мощностью 32 МВт и два электрических двигателя JEUMONT мощностью 2,1 МВт.:

  • 4 дизельных генератора Isotta Fraschini V1716T2NE мощностью 2190 кВт

  • Скорость: 27 узлов, примерно 50 км/ч.

  • Автономия: 6000 миль (>11 000 км) при 15 узлах

  • Вооружение:

    2 76/62 SRDF с комплектом Davide; 2 пулемета OtoBreda калибра 25 мм. S/A SAAM-ESD с 1 пусковой установкой. Вертикальный пуск на 16 ячеек для Aster 15/30; S/S Teseo Mk2a. GE: 2 SCLAR-H и 2 Deceivers; 2 пусковые установки для MU-90; 2 ракеты MILAS; 2 системы контрмер AS. 1 EH-101 и 1 SH-90 или 2 SH-90

Virginio Fasan (F591): охотник на дроны

Фрегат Virginio Fasan, спущенный на воду 31 марта 2012 года на верфях Fincantieri в Ла-Специи, назван в честь героя Второй мировой войны.

Вирджинио Фазан был младшим механиком. Он родился в Тревизо в 1914 году и пошел служить в ВМФ в юном возрасте. Он погиб 9 сентября 1943 года при (успешной) попытке затопить торпедный катер, на борту которого находился, чтобы избежать передачи его немцам.

Ministerio della Defensa

Этот фрегат длиной 144 метра и водоизмещением 6700 тонн оснащен боевой системой FREMM-IT и радаром Kronos. Он может принимать на борт противолодочные вертолеты SH-90 или EH-101.

Недавно Virginio Fasan получил международную известность за участие в миссиях EUNAVFOR по борьбе с пиратством и защите коммерческого судоходства в Красном море, став медийно известным как "ammazzadroni" (охотник на дроны).

Alpino (F594): специалист по противолодочной борьбе

Alpino был официально передан ВМФ Италии 30 сентября 2016 года на церемонии, проведенной на верфях Fincantieri в Муджано, Ла-Специя.

Этот фрегат специально оборудован для противолодочной войны, оснащен буксируемым сонаром и торпедными пусковыми установками.

Ministerio de la Defensa

В 2022 году Alpino присоединился к ударной группе с американским авианосцем USS Harry S. Truman и французским фрегатом Languedoc во главе, продемонстрировав высокий уровень взаимодействия кораблей FREMM в многонациональных операциях.

Эти три корабля ВМС Италии и Испании будут сопровождать флотилию "Глобал Сумуд" и, как предполагается, помогут предотвратить новые атаки дронов на пути к Газе.

