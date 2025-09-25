Не менее 17 человек погибли от израильских ударов в секторе Газа на фоне серии признаний государства Палестина

Ещё по меньшей мере 17 человек погибли в секторе Газа в результате израильских атак в четверг. Об этом сообщили местные медработника, которые опасаются, что еще десятки людей могут оказаться под обломками разрушенных зданий.

По данным персонала больницы мучеников Аль-Аксы, по меньшей мере 12 человек, в том числе 8 детей, были убиты в результате израильской атаки на палатку и дом в городе Заваида в центре сектора.

В южном городе Хан-Юнис еще один израильский удар пришелся по жилому дому, в результате чего погибли 4 человека (по данным больницы Насер, куда были доставлены тела погибших).

В больнице сообщили, что в результате авиаудара по палатке в Дейр-эль-Бале погибла одна девочка и десятки людей получили ранения.

Последние случаи гибели палестинцев происходят в то время, когда Израиль продолжает наступление с целью захвата города Газа - по мнению израильских властей, он является главным центром операций ХАМАС.

Палестинцы осматривают последствия израильского удара по дому семьи Абу Дахрудж в Заваиде в центре сектора Газа, четверг, 25 сентября 2025 года. (AP Photo/Abdel Kareem Abdel Kareem Hana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Признание палестинского государства

На этой неделе несколько западных стран вновь поддержали идею урегулирования конфликта на основе двух государств: Австралия, Бельгия, Канада, Франция, Люксембург, Мальта и Португалия признали палестинскую государственность.

Около 3/4 из 193 членов Организации Объединенных Наций теперь официально признают государство Палестинатисна.

В кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Франции Эммануэль Макрон заявил французской телекомпании France 24, что его страна признала палестинское государство на том основании, что это единственный, по его мнению, способ изолировать ХАМАС, который сохранился как организация, несмотря на то, что многие его лидеры были убиты.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, 23 сентября 2025 г. AP Photo

"Тотальная война в Газе приводит к жертвам среди мирного населения, но не может привести к концу ХАМАС, - сказал он в интервью в среду. - Фактически, это провал".

Макрон сказал, что призывал президента США Дональда Трампа потребовать от Израиля прекращения огня, сказав ему: "Вы должны сыграть важную роль - вы, кто поддерживает мир, кто хочет принести мир во всем мире. Вы не сможете остановить войну, если нет пути к миру".

Западные страны осудили

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обрушился с критикой на западные страны, которые недавно признали палестинскую государственность.

"На Генеральной Ассамблее ООН я буду говорить нашу правду, - сказал он журналистам перед отъездом в Нью-Йорк. - Я осужу тех лидеров, которые вместо того, чтобы осудить убийц, насильников и поджигателей детей, хотят дать им государство в самом сердце земли Израиля. Этого не будет".

В среду госсекретарь США Марко Рубио и специальный посланник Трампа Стив Уиткофф высказали оптимистичные мнения о том, что Уиткофф назвал "мирным планом Трампа из 21 пункта", который был представлен арабским лидерам во вторник.

США не раскрыли детали плана и не сказали, принимает ли его Израиль или ХАМАС, но Нетаньяху заявил, что позиция его страны не изменилась, поклявшись, что палестинского государства никогда не будет.

Война началась 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС напали на юг Израиля, убив около 1200 человек, большинство из которых были мирными жителями.

ХАМАС взял в заложники 251 человека, и в настоящее время удерживает 48 человек, из которых 20, предположительно, живы.

Последующее израильское наступление привело к гибели по меньшей мере 65 000 палестинцев, в основном женщин и детей, по данным министерства здравоохранения Газы, управляемого ХАМАС, которое не делает различий между боевиками и мирными жителями.