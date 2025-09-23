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Греция спасает нелегалов, но грозит им тюрьмой

Мигранты в структуре Агия близ Ханьи
Мигранты в структуре Агия близ Ханьи Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By euronews и ΑΠΕ-ΜΠΕ
Опубликовано
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Греческие спасатели помогают беженцам, плывущим морем, добраться до суши.

Греческие острова Крит и Гавдос - вновь в эпицентре спасательных операций, развернутых для помощи нелегальным мигрантам.

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За последние сутки патрульные катера несколько раз выходили в море. Во вторник утром береговая охрана при содействии беспилотника Frontex обнаружила и доставила на сушу 36 человек, плывших в лодке. А днем раньше в том же районе акватории спасители доставили на берег еще 100 человек. Ожидается, что все они будут ненадолго размещены в центре приема беженцев в Ханье, а оттуда кого-то переправят во внутренние районы страны (на север Греции из центра уже уехали 350 беженцев - прим.)

Но кому-то придется вернуться или ответить перед законом. Афины ужесточают позицию по отношению к нелегалам, признав, что возможности по их приему исчерпаны. Министр по вопросам иммиграции и убежища Танос Плеврис напоминает, что за незаконное пребывание в Греции положен реальный тюремный срок от 2 до 5 лет. "Избежать его можно лишь одним способом - добровольно вернуться на родину", - уточнил Плеврис.

Министр сделал заявление в ходе визита в Австрию, где обсудил с партнёрами взаимодействие двух стран в сокращении поток мигрантов в Европу. В июле Греция приостановила на три месяца рассмотрение заявлений о предоставлении убежища мигрантам, прибывшим морем из Северной Африки.

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