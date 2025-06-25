Новый целевой показатель НАТО по расходам на оборону: дьявол кроется в деталях?

Лидеры стран НАТО намерены согласовать новый показатель военных расходов на саммите в Гааге.

Достижение целевого показателя расходов на оборону в размере 5% ВВП может стать серьезным вызовом для большинства членов НАТО, поскольку в настоящее время подавляющее большинство из них тратит на эти нужды менее 3%.

Исключение составляют Польша (4,12%), Эстония (3,43%), США (3,38%), Латвия (3,15%) и Греция (3,08%).

Что входит в эти 5% и что вызывает споры?

Основные расходы на оборону, на танки, самолеты, беспилотники, боеприпасы и конечно же войска, должны быть увеличены странами НАТО до 3,5% ВВП.

Расходы в размере 1,5% ВВП в НАТО называют "инвестициями в оборону и безопасность". Они будут направлены на развитие гражданской и IT-инфраструктуры, которая может понадобиться и в ходе военных операций. Сюда входят мосты, дороги и порты, склады, а также кибербезопасность и защита энергетической инфраструктуры.

Однако эксперты утверждают, что эта часть бюджета точно не определена и открыта для интерпретаций национальном уровне.

Французские военные на военных учениях в Эстонии, 5 февраля 2023 года AP Photo

"Учитывая различные традиции гражданской готовности в странах НАТО, это чревато творческим подходом к учету и оппортунистическим определением приоритетов, и даже может препятствовать сотрудничеству", - заявили в немецком аналитическом центре Bertelsmann Stiftung.

Если цель в 1,5% не обеспечит ощутимых улучшений в европейской устойчивости, это может привести к обратному эффекту и подорвать трансатлантическое доверие, говорят эксперты.

Целевой показатель расходов обязателен не для всех?

Дьявол действительно кроется в деталях.

В письме из НАТО, направленном в воскресенье премьер-министру Испании Педро Санчесу, похоже, говорится о том, что целевой показатель в 5% будет обязателен не для всех.

У Мадрида, говорится в тексте, "будет гибкость в определении своего собственного пути достижения целевых показателей, установленных НАТО". Такие же требования, возможно, выдвинут и другие страны.

Кроме того, некоторые союзники могут расценить это как разрешение выделять меньше 5%, если они смогут доказать, что достигают необходимых оборонных показателей.

Заверения НАТО последовали после того, как Испания выразила обеспокоенность по поводу "необоснованных" целей по расходам.

"Выделение 5% ВВП на оборону замедлит экономический рост из-за увеличения долга", - заявил премьер-министр.

В настоящее время страна тратит на оборону около 1,28% своего ВВП. Это один из самых низких показателей в альянсе.

Новое соглашение потребует от стран увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году, а в середине 2029 года будет проведен обзор "траектории расходов" союзников.