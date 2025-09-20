Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Кибератака вызвала хаос в аэропортах Берлина, Брюсселя и Лондона

Кибератака вызвала хаос в нескольких крупных аэропортах Европы
Кибератака вызвала хаос в нескольких крупных аэропортах Европы Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Крупная кибератака привела к нарушению работы нескольких европейских аэропортов

Многочасовые ожидания, задержки и отмены рейсов вызвала крупная кибератака на поставщика услуг систем регистрации и работы с пассажирами в аэропорту Берлина, совершенная в пятницу вечером.

Компания, ставшая жертвой злоумышленников, обслуживает несколько аэропортов в Европе. Кибератака также затронула аэропорт Брюсселя, который предупредил об отмене и задержке рейсов на своем сайте.

Как сообщили в бельгийском аэропорту, атака ыирцса-вымогателя парализовала автоматизированные системы, из-за чего регистрация и посадка пассажиров осуществляются только вручную.

В связи с этим аэропорт Брюсселя обратился к авиакомпаниям с просьбой отменить половину всех вылетов, запланированных в воскресенье, 21 сентября. Такой шаг был предпринят, чтобы избежать чрезмерно длинных очередей и отмен рейсов в последнюю минуту.

Пассажирам рекомендовали проверять статус своего рейса перед приездом в аэропорт и отправляться туда только в случае подтверждения рейса.

В аэропорту Хитроу предупредили о задержках из-за "технической проблемы", но ни один рейс не был отменен.

Поделиться Комментарии

