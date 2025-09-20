Кибератака вызвала хаос в аэропортах Берлина, Брюсселя и Лондона

Многочасовые ожидания, задержки и отмены рейсов вызвала крупная кибератака на поставщика услуг систем регистрации и работы с пассажирами в аэропорту Берлина, совершенная в пятницу вечером.

Компания, ставшая жертвой злоумышленников, обслуживает несколько аэропортов в Европе. Кибератака также затронула аэропорт Брюсселя, который предупредил об отмене и задержке рейсов на своем сайте.

Как сообщили в бельгийском аэропорту, атака ыирцса-вымогателя парализовала автоматизированные системы, из-за чего регистрация и посадка пассажиров осуществляются только вручную.

В связи с этим аэропорт Брюсселя обратился к авиакомпаниям с просьбой отменить половину всех вылетов, запланированных в воскресенье, 21 сентября. Такой шаг был предпринят, чтобы избежать чрезмерно длинных очередей и отмен рейсов в последнюю минуту.

Пассажирам рекомендовали проверять статус своего рейса перед приездом в аэропорт и отправляться туда только в случае подтверждения рейса.

В аэропорту Хитроу предупредили о задержках из-за "технической проблемы", но ни один рейс не был отменен.