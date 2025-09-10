Министерство обороны Испании, возглавляемое Маргаритой Роблес, получит дополнительные кредиты в размере 1 миллиарда евро на увеличение военных расходов до конца ноября, если Брюссель даст зеленый свет его плану оборонных инвестиций.

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Во вторник Европейская комиссия опубликовала предварительные суммы, которые получат 19 государств-членов, подавших заявки на получение кредитов из финансового инструмента "Действия по обеспечению безопасности для Европы"(SAFE); средства должны быть возвращены в течение следующих четырех десятилетий.

Однако эти средства не будут выделены автоматически: Испания и остальные 18 стран должны представить исполнительной власти ЕС подробный инвестиционный план до 30 ноября, как это было в случае с планом восстановления после пандемии COVID-19.

Если ответ Комиссии на соответствующие предложения по расходам (которые должны быть официально представлены в январе 2026 года) будет положительным, государства-члены смогут запросить выделение первых ассигнований в размере до 15 % от общей сметной стоимости. В случае с Испанией это составит около 150 миллионов евро.

После этого государства-члены должны будут каждые шесть месяцев информировать Берлаймон о ходе реализации проекта. Если они получат удовлетворительный ответ, то получат новые доходы: денежные переводы SAFE могут быть продлены до 31 декабря 2030 года.

Страны, которые подали заявки и получат наибольший объем средств SAFE на общую сумму 150 млрд евро, - это Польша (43,734 млрд евро), Румыния (16,68 млрд евро), Франция (16,216 млрд евро) и Италия (14,9 млрд евро). Самыми мелкими получателями являются Дания (46,8 млн евро), Греция (787,7 млн евро), Финляндия и Испания.

Комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс пояснил, что тем странам, которые, например, Испания, сделали меньшие запросы, была предоставлена вся запрашиваемая сумма. "С теми странами, которые запросили довольно большую сумму, мы провели некоторые математические расчеты", - добавил литовский политик.

Подробности о SAFE: какие инвестиции разрешены?

Комиссия уточняет, что в контрактах на закупку, оплачиваемых из европейских фондов, страны должны гарантировать, что только 35 % инвестиций или закупок военного оборудования были сделаны за пределами ЕС, Европейской экономической зоны (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия или Швейцария) и Украины. Остальное должно быть закуплено на европейской территории.

ЕС не стесняется определять, на что может быть использован кредит, уточняя, что разрешена покупка боеприпасов, ракет, артиллерийских систем, снаряжения для солдат, пехотного оружия или беспилотников.

В раздел "Безопасность" - термин, который испанский премьер-министр регулярно использует как эвфемизм для оправдания и обозначения растущих военных расходов, - входят защита критической инфраструктуры, кибербезопасность, военная мобильность, электронная война или системы искусственного интеллекта.

Комиссия Урсулы фон дер Ляйен предложила и другие способы увеличения расходов на оборону в дополнение к SAFE. Один из них основан на приостановке обязательства не превышать дефицит в размере 3 % от валового внутреннего продукта (ВВП) на три года для тех стран, которые попросят об этом, и, таким образом, смогут тратить больше на оборону, не нарушая фискальных правил. Испания не воспользовалась этой возможностью, утверждая, что она может достичь 2% ВВП на военные расходы без ущерба для своей отчетности. Две недели назад ей это удалось.