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Рейд полиции ICE на конопляную ферму в Южной Калифорнии обернулся стычками с протестующими

Рабочие в теплице выращивают растения каннабиса на ферме Glass House Farms в Карпинтерии, 12 апреля 2018 года
Рабочие в теплице выращивают растения каннабиса на ферме Glass House Farms в Карпинтерии, 12 апреля 2018 года Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
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Протестующие вступили в противобороство с сотрудниками иммиграционной полиции, когда те нагрянули на ферму по выращиванию конопли. Несколько человек задержаны.

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В четверг агенты Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в масках нагрянули на плантации в Санта-Барбаре и в округе Камарильо, недалеко от Лос-Анджелеса.

На кадрах, распространяемых в СМИ, видно, как десятки протестующих стоят на дороге между полями, а полицейские бросают в них дымовые шашки. На другом видео показано, как группа стражей порядка удерживает на земле одного из протестующих.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом поделился в четверг видеозаписью, сделанной телекомпанией KTLA, на которой запечатлено, как дети убегают от дыма, выпущенного сотрудниками ICE.

"Дети бегут от слезоточивого газа, плачут по телефону, потому что их мать только что увезли с поля. Трамп называет меня 'Newscum' (scum - в переводе "мерзавец", прим ред.), но настоящий мерзавец - он сам", - прокомментировал Ньюсом.

Неизвестно, почему агенты распылили дым и были ли использованы какие-либо химические вещества.

Компания Glass House Farms, управляющая двумя лицензированными государством фермами по выращиванию каннабиса, подтвердила, что в четверг их посетили сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции.

Предприятия "полностью подчинились ордерам на обыск", говорится в заявлении компании, опубликованном в социальных сетях.

Демократ от Калифорнии Салуд Карбахал написал в своём посте на сайте X, что ему было отказано в доступе к месту проведения рейда, а позже представители компании сообщили ему, что 10 работников были взяты под стражу.

Он обвинил агентов ICE в "преследовании работников ферм".

Работники в теплице на ферме Glass House Farms по выращиванию каннабиса в Карпинтерии, 12 апреля 2018 г.
Работники в теплице на ферме Glass House Farms по выращиванию каннабиса в Карпинтерии, 12 апреля 2018 г.AP Photo

Этот инцидент произошёл на фоне разворачивающейся масштабной кампании Трампа по борьбе с незаконной миграцией. Рейды по отлову нелегалов и их задержанию в Калифорнии в последнее время активизировались.

Администрация президента поручила Национальной гвардии обеспечивать защиту сотрудников иммиграционных служб во время проведения операций.

На этой неделе он направил десятки офицеров и 90 военнослужащих Нацгвардии - некоторых на лошадях - в парк Макартур в Лос-Анджелесе. Правда, там было практичеки пусто, военные ушли ни с чем.

В июне американское правительство приказало ICE прекратить проведение рейдов на сельхозфермах, а через несколько дней отменило это решение.

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