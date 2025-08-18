Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
В испанской Паленсии из-за пожаров эвакуированы жители нескольких населенных пунктов

Пожарные борются с пламенем в Оренсе, 16 августа 2025 года.
Пожарные борются с пламенем в Оренсе, 16 августа 2025 года. Авторское право  AP
Авторское право  AP
By Javier Iniguez De Onzono & Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Только в Кастилье и Леоне и Галисии насчитывается 42 активных очага, пожарные и добровольцы также борются с огнем в Харилье (Касерес) и в Пикос-де-Эуропа (Астурия). В горах Паленсии эвакуированы несколько деревень.

Один пожарный погиб и еще один получил травмы после того, как пожарная машина перевернулась в леонском муниципалитете Эспиносо-де-Комплудо во время тушения пожара в районе Понферрада, недалеко от шоссе A-6, одной из двух главных транспортных артерий, связывающих Галисию с центром полуострова.

Несчастный случай произошел незадолго до 22:30 в воскресенье, пожарная машина упала с насыпи. Это уже четвертый погибший в результате волны пожаров, охватившей весь Пиренейский полуостров, включая Португалию.

В заявлении Ассоциации работников лесных пожаров Кастилии и Леона, пожарные осуждают отсутствие существенных изменений в предоставлении средств и помощи после серьезных пожаров 2022 года в Авиле и Саморе, в результате которых погибли четыре человека, одному из регионов нанесен серьезный экологический ущерб.

Рабочие требуют отставки генерального директора департамента природного наследия Хосе Анхеля Арраса и министра окружающей среды Хуана Карлоса Суареса-Куиньонеса. Последний подвергся резкой критике за посещение гастрономической ярмарки в Астурии, в то время как первые пожары бушевали в Саморе и Леоне.

Несколько дорог закрыты, поезда Галисия - Мадрид отменены

Пожары вынудили компании Renfe и Adif оставить участок высокоскоростной линии (AVE) между Пуэбла-де-Санабриа и Оренсе закрытым еще на один день из-за близости огня, в результате чего железнодорожное сообщение между центром полуострова и Галисией не осуществляется.

Не работают также участки Самора - Ла-Корунья, Паленсия - Ла-Корунья, между Понферрадой и Монфорте. Хотя компания Renfe сообщила, что будет следить за ситуацией, министр транспорта Оскар Пуэнте подтвердил вчера вечером в X, что в понедельник весь день не будет работать линия AVE.**

Между тем,** 15 испанских дорог, одна из которых национальная, остаются закрытыми в понедельник в нескольких провинциях Кастилии и Леона, Эстремадуры, Галисии и Астурии, как сообщает Генеральная дирекция дорожного движения (DGT). Особо выделяется трасса N-621, традиционный маршрут между Леоном и Астурией через западные Кантабрийские горы.

Серьезный экологический ущерб в Пикос-де-Эуропа и Монтанья-Палентина

В Астурии сохраняется максимальный уровень тревоги: семь пожаров все еще действуют в Сомьедо, Кангас-дель-Нарсеа и других горных районах Национального парка Пикос-де-Эуропа. Министр мобильности, окружающей среды и чрезвычайных ситуаций Алехандро Кальво заявил поздно вечером, что общая площадь пожаров уже превышает 4 000 гектаров, но наступление благоприятных погодных условий может способствовать борьбе с пламенем.

В Галисии зафиксированы несколько крупных очагов. Один из пожаров признан крупнейшим в истории региона. В провинции по-прежнему действует вторая чрезвычайная ситуация.

Пожар в Харилье, на севере Эстремадуры, продолжается уже шестой день и опустошил более 11 000 гектаров, при этом под угрозой оказались такие населенные пункты Касереса, как Эрвас и Харилья.

Согласно данным властей Кастилии и Леона, на границе между Саморой, Леоном и Галисией действуют шесть пожаров второго уровня, некоторые из них оказывают особое влияние на ландшафт, например, пожар в долине Бьерсо.

Пожары в Леоне, а также три возгорания первого уровня в горах Рианьо, Пикос-де-Эуропа и Монтанья-Палентина угрожают местообитаниям бурого медведя и горным лесам, имеющим большое экологическое значение.

В общей сложности по всему сообществу насчитывается 27 активных очагов.

В результате пожаров в Испании уже выгорело более 115 000 гектаров территории,** тысячи людей эвакуированы.

Поделиться Комментарии

