Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Пять погибших и 11 пострадавших в результате российских ударов по Украине за сутки

Фото пресс-службы 24-й механизированной бригады Украины: пожарный тушит огонь после того, как российский беспилотник попал в рынок Дружковки Донецкой обл, 2 августа 2025 г.
Фото пресс-службы 24-й механизированной бригады Украины: пожарный тушит огонь после того, как российский беспилотник попал в рынок Дружковки Донецкой обл, 2 августа 2025 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Пять человек погибли и 11 пострадали за суnки в результате ударов РФ в ночь на воскресенье. Российская армия применила против Украины баллистическую ракету и 60 БпЛА, сообщили в ВСУ. Удалось сбить 40 дронов. Украинские БпЛА атаковали крупный ж/д узел в Воронежской области.

Пять человек погибли и 11 пострадали за минувшие сутки в Украине. В ночь на воскресенье российская армия применила баллистическую ракету "Искандер-М" и 60 БпЛА, сообщили в ВС. Удалось сбить и подавить 40 дронов.

Украинские военные отмечают, что зафиксированы попадания ракеты и 20 БПЛА в 12 локациях прифронтовых районов Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Наиболее интенсивные обстрелы БпЛА и реактивными системами залпового огня "Град" отмечались в ночь на 17 августа в населённых пунктах Днепропетровской области. Зафиксированы пожары и повреждения гражданской инфраструктуры.

Армия РФ также нанесла два удара по Славянску в Донецкой области беспилотниками "Италмас". В результате пострадала женщина, повреждены жилые дома.

В посёлке Ольшаны Харьковского района российский беспилотник попал во двор частного домовладения, пострадала семья из четырёх человек.

Две авиабомбы были сброшены Россией на село Лесное, также в Харьковской области. В результате атаки пострадали три человека: 49-летний мужчина и женщины 48 и 51 года.

В воскресение стало известно, что 16 августа из-за российских ударов погибли пять мирных жителей Донецкой области, четверо были ранены.

В течение суток 16 августа Генштабом Украины зафиксированы 148 боевых столкновений на фронте.

16 августа в результате операции ГУР МО Украины в оккупированном Мелитополе Запорожской области уничтожен склад БК. Сообщается о потерях среди российских морских пехотинцев и батальона "Восток-Ахмат". В результате взрыва загорелся склад с боеприпасами.

17 августа аналитический проект DeepState сообщил о том, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Зеленый Гай и продвинулись вблизи Лозовой в Харьковской области. В Донецкой области армия РФ продвинулись возле населенного пункта Попов Яр.

Украинские беспилотники в ночь на 17 августа атаковали крупный железнодорожный узел в российском городе Лиски Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.

Лиски - крупный железнодорожных узел Юго-Восточной железной дороги России. Местные жители сообщают, что около 2.40 утра слышали звуки пролетов дронов и по меньшей мере шесть взрывов.

Губернатор подтвердил работу систем ПВО и заявил, что над тремя районами региона и самим Воронежем якобы сбито несколько беспилотников. По его словам, обломки одного из дронов повредили линию электропередач на станции в Лисках, из-за чего было задержано движение нескольких поездов.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Два десятилетия MAS под вопросом: политический раскол и борьба за власть в Боливии

Удары РФ по Украине: жертвы в Харьковской и Днепропетровской областях

Число погибших в результате российского удара по Киеву выросло до 6