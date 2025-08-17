Пять погибших и 11 пострадавших в результате российских ударов по Украине за сутки

Пять человек погибли и 11 пострадали за минувшие сутки в Украине. В ночь на воскресенье российская армия применила баллистическую ракету "Искандер-М" и 60 БпЛА, сообщили в ВС. Удалось сбить и подавить 40 дронов.

Украинские военные отмечают, что зафиксированы попадания ракеты и 20 БПЛА в 12 локациях прифронтовых районов Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Наиболее интенсивные обстрелы БпЛА и реактивными системами залпового огня "Град" отмечались в ночь на 17 августа в населённых пунктах Днепропетровской области. Зафиксированы пожары и повреждения гражданской инфраструктуры.

Армия РФ также нанесла два удара по Славянску в Донецкой области беспилотниками "Италмас". В результате пострадала женщина, повреждены жилые дома.

В посёлке Ольшаны Харьковского района российский беспилотник попал во двор частного домовладения, пострадала семья из четырёх человек.

Две авиабомбы были сброшены Россией на село Лесное, также в Харьковской области. В результате атаки пострадали три человека: 49-летний мужчина и женщины 48 и 51 года.

В воскресение стало известно, что 16 августа из-за российских ударов погибли пять мирных жителей Донецкой области, четверо были ранены.

В течение суток 16 августа Генштабом Украины зафиксированы 148 боевых столкновений на фронте.

16 августа в результате операции ГУР МО Украины в оккупированном Мелитополе Запорожской области уничтожен склад БК. Сообщается о потерях среди российских морских пехотинцев и батальона "Восток-Ахмат". В результате взрыва загорелся склад с боеприпасами.

17 августа аналитический проект DeepState сообщил о том, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Зеленый Гай и продвинулись вблизи Лозовой в Харьковской области. В Донецкой области армия РФ продвинулись возле населенного пункта Попов Яр.

Украинские беспилотники в ночь на 17 августа атаковали крупный железнодорожный узел в российском городе Лиски Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.

Лиски - крупный железнодорожных узел Юго-Восточной железной дороги России. Местные жители сообщают, что около 2.40 утра слышали звуки пролетов дронов и по меньшей мере шесть взрывов.

Губернатор подтвердил работу систем ПВО и заявил, что над тремя районами региона и самим Воронежем якобы сбито несколько беспилотников. По его словам, обломки одного из дронов повредили линию электропередач на станции в Лисках, из-за чего было задержано движение нескольких поездов.