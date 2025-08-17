Канадское правительство вмешалось, чтобы положить конец забастовке Air Canada, затронувшей более 100 000 пассажиров

РЕКЛАМА

Правительство Канады заставило авиакомпанию Air Canada и её бастующих бортпроводников вернуться к работе, начав арбитражное разбирательство в субботу.

Ранее забастовка крупнейшего авиаперевозчика поставила в затруднительное положение более 100 000 пассажиров по всему миру, в самый разгар летнего сезона.

Федеральный министр занятости Пэтти Хайду, объявляя о вмешательстве государства, заявила, что сейчас не время рисковать экономикой. Это означает, что 10 000 бортпроводникам придётся вернуться на работу.

"Переговоры сорвались. Очевидно, что стороны не приблизились к решению некоторых ключевых вопросов, которые остаются, и им понадобится помощь арбитра", - сказал Хайду.

Она добавила, что полное возобновление работы может занять несколько дней, отметив, что это зависит от Канадского совета по промышленным отношениям.

Забастовка крупнейшей канадской авиакомпании в субботу затронула десятки тысяч человек, поскольку Air Canada выполняет около 700 рейсов в день.

Ожесточенная борьба за улучшение контрактных условий между авиакомпанией и профсоюзом, представляющим интересы 10 000 бортпроводников, обострилась в пятницу. Тогда профсоюз отклонил просьбу авиакомпании о проведении арбитража под руководством правительства, поскольку это лишило бы её права на забастовку и позволило стороннему посреднику принять решение об условиях нового контракта.

Позиции сторон в вопросе оплаты труда сильно расходятся

20-летний путешественник Алекс Ларош, чья поездка в Европу находится под вопросом, сказал, что рассматривал возможность бронирования новых рейсов у другого перевозчика, но большинство из них почти заполнены и стоят вдвое дороже 3000 долларов, которые он заплатил за первоначальные билеты.

Ларош сказал, что сначала был расстроен решением профсоюза начать забастовку, но после того, как прочитал о ключевых требованиях, находящихся в центре переговоров по контракту, в том числе о заработной плате, он изменил свое мнение. "Их зарплата едва позволяет жить", - убеждён он.

Air Canada и Канадский профсоюз государственных служащих ведут переговоры о заключении контракта уже около восьми месяцев, но им так и не удалось прийти к предварительному соглашению.

Стороны говорят, что их позиции по-прежнему далеки друг от друга в вопросе оплаты труда и неоплачиваемой работы, которую бортпроводники выполняют, когда самолеты не находятся в воздухе.

"Мы переживаем за наших пассажиров. Никто не хочет, чтобы канадцы попадали в затруднительное положение или беспокоились о своих планах на лето, но мы не можем работать бесплатно", - сказала Наташа Стиа, стюардесса Air Canada и глава местного профсоюза.

Среди бортпроводников около 70% составляют женщины. По словам Стиа, пилоты Air Canada, среди которых преобладают мужчины, в прошлом году получили значительную прибавку к зарплате, и она задается вопросом, справедливо ли относятся к ним, бортпроводникам?

Последнее предложение авиакомпании включало увеличение общей компенсации, включая льготы и пенсии, на 38 % в течение четырех лет, что, по словам профсоюза, "сделало бы наших бортпроводников самыми высокооплачиваемыми в Канаде".

Но профсоюз ответил отказом, заявив, что предложенное повышение на 8 % в первый год не было достаточным из-за инфляции.