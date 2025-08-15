Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Саммит Трампа и Путина на Аляске: одна встреча, разные цели

Традиционные русские деревянные куклы, изображающие президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Москве, 12 августа 2025 года.
Традиционные русские деревянные куклы, изображающие президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Москве, 12 августа 2025 года. Авторское право  Evan Vucci/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.
Авторское право Evan Vucci/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.
By Sasha Vakulina
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Дональд Трамп и Владимир Путин могут рассчитывать на разные результаты долгожданного саммита на Аляске в пятницу. В то время как президент США считает, что сможет договориться с Путиным о прекращении огня, у российского лидера могут быть другие идеи.

В преддверии долгожданной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске Москва и Вашингтон дают противоречивые сигналы о том, каковы их основные цели и ожидания от саммита.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Президент США заявил, что, по его мнению, Владимир Путин едет на встречу, желая заключить сделку, чтобы положить конец войне Москвы в Украине.

"Я думаю, что сейчас он убежден, что пойдет на сделку. Он собирается заключить соглашение. Он собирается это сделать. И мы узнаем об этом, я узнаю очень быстро", - сказал Трамп во время выступления на радио Fox News.

Это уже не первое подобное заявление Трампа. Он неоднократно говорил, что Путин хочет положить конец полномасштабному вторжению в Украину или, по крайней мере, что он может убедить или даже подтолкнуть Путина к заключению какой-то сделки.

Эти заявления так и не были реализованы, по крайней мере, до сих пор. Каждый раз, когда Трамп упоминал о возможном прекращении огня, Россия продолжала или даже усиливала давление на фронте и воздушные атаки на Украину.

За последние несколько дней риторика президента США как-то изменилась, став чуть менее убедительной и гораздо менее оптимистичной.

Рукопожатие президентов США и РФ на пресс-конференции после встречи в Хельсинки 16 июля 2018 года
Рукопожатие президентов США и РФ на пресс-конференции после встречи в Хельсинки 16 июля 2018 года AP

Ранее на этой неделе представители Белого дома даже назвали встречу на Аляске просто "упражнением на умение слушать".

В последние несколько дней президент США сам приуменьшил значение встречи, назвав пятничный саммит "подготовкой ко второй встрече", которая якобы состоится между Зеленским и Путиным в присутствии Трампа и, возможно, европейских лидеров.

"Мы проведем вторую встречу, если первая пройдет хорошо", - сказал Трамп, добавив, что он предпочел бы, чтобы вторая встреча между Путиным и Зеленским состоялась "почти сразу".

На вопрос о том, верит ли он, что сможет убедить Путина прекратить нападения на мирных жителей в Украине, Трамп ответил: "Думаю, ответ на этот вопрос - нет, потому что у меня уже был такой разговор (с Путиным)".

И все же Трамп по-прежнему говорит, что верит в то, что на Аляске будет подписано какое-то соглашение.

Чего хочет Москва?

Но для Москвы повестка дня выглядит иначе.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ходе саммита на Аляске не ожидается подписания никаких документов.

Хотя Песков сказал, что было бы "ошибкой" предсказывать результаты пятничных переговоров, он подчеркнул, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не планируют оформлять какие-либо соглашения.

"Президент Путин и президент Трамп готовы к разговору и будут обсуждать самые сложные вопросы", - добавил он.

Помощник Путина Юрий Ушаков, который входит в состав российской делегации на пятничной встрече, сказал, что главная тема саммита на Аляске - "урегулирование" войны России в Украине, хотя также будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества и глобальной безопасности.

Президент РФ Владимир Путин на заседании в Кремле, 14 августа 2025 года
Президент РФ Владимир Путин на заседании в Кремле, 14 августа 2025 года AP

Сам Путин в четверг утром провел специальное совещание с членами высшего российского руководства, на котором заявил, что администрация США "прилагает достаточно энергичные и искренние усилия для прекращения боевых действий, разрешения кризиса и достижения договоренностей, отвечающих интересам всех сторон, вовлеченных в этот конфликт".

Указав на главную цель Кремля - возобновить и, возможно, даже нормализовать отношения России с США, которые для Кремля не имеют никакого отношения к Украине, Путин сказал, что встреча важна "для создания долгосрочных условий для мира между нашими странами, в Европе и в мире в целом".

Российский президент не упомянул о каких-либо шагах по прекращению войны против Украины и вместо этого сосредоточился на контактах Москвы с Вашингтоном, пытаясь позиционировать пятничную встречу как встречу лидеров мировых сверхдержав.

По мнению американского Института изучения войны, Кремль использует саммит на Аляске, чтобы представить Россию как мировую державу, равную Соединенным Штатам, и позиционировать Путина как равного Трампу.

Пожар в Харьковской области после атаки российских беспилотников, 5 июля 2025 года
Пожар в Харьковской области после атаки российских беспилотников, 5 июля 2025 года AP

В среду ведущий российский переговорщик и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сослался на Ялтинскую конференцию 1945 года между США, Великобританией и Советским Союзом, заявив, что ее участники "выиграли Вторую мировую войну" и что Путин и Трамп аналогичным образом "предотвратят Третью мировую".

Назначенный Россией глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что Трамп должен посетить регион, чтобы договориться о "новом Ялтинском мире".

Российские государственные СМИ также проводят сравнение с Ялтинской конференцией, утверждая, что за столом на Аляске будут сидеть "люди, которые реально влияют на мировые процессы".

Дональд Трамп отверг утверждения о том, что встреча с президентом США один на один может быть воспринята как награда Владимиру Путину.

Но даже если встреча не завершится успехом и второго саммита с лидерами Украины и Европы не будет, Путин уже выйдет из дипломатической изоляции впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Трамп "отменил" климатические угрозы как "одну из величайших афер в истории"

Из Миннеаполиса выведут 700 агентов ICE

Конец СНВ-III: США и Россия больше не контролируют ядерные арсеналы друг друга