Саммит Трампа и Путина на Аляске: одна встреча, разные цели

В преддверии долгожданной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске Москва и Вашингтон дают противоречивые сигналы о том, каковы их основные цели и ожидания от саммита.

Президент США заявил, что, по его мнению, Владимир Путин едет на встречу, желая заключить сделку, чтобы положить конец войне Москвы в Украине.

"Я думаю, что сейчас он убежден, что пойдет на сделку. Он собирается заключить соглашение. Он собирается это сделать. И мы узнаем об этом, я узнаю очень быстро", - сказал Трамп во время выступления на радио Fox News.

Это уже не первое подобное заявление Трампа. Он неоднократно говорил, что Путин хочет положить конец полномасштабному вторжению в Украину или, по крайней мере, что он может убедить или даже подтолкнуть Путина к заключению какой-то сделки.

Эти заявления так и не были реализованы, по крайней мере, до сих пор. Каждый раз, когда Трамп упоминал о возможном прекращении огня, Россия продолжала или даже усиливала давление на фронте и воздушные атаки на Украину.

За последние несколько дней риторика президента США как-то изменилась, став чуть менее убедительной и гораздо менее оптимистичной.

Ранее на этой неделе представители Белого дома даже назвали встречу на Аляске просто "упражнением на умение слушать".

В последние несколько дней президент США сам приуменьшил значение встречи, назвав пятничный саммит "подготовкой ко второй встрече", которая якобы состоится между Зеленским и Путиным в присутствии Трампа и, возможно, европейских лидеров.

"Мы проведем вторую встречу, если первая пройдет хорошо", - сказал Трамп, добавив, что он предпочел бы, чтобы вторая встреча между Путиным и Зеленским состоялась "почти сразу".

На вопрос о том, верит ли он, что сможет убедить Путина прекратить нападения на мирных жителей в Украине, Трамп ответил: "Думаю, ответ на этот вопрос - нет, потому что у меня уже был такой разговор (с Путиным)".

И все же Трамп по-прежнему говорит, что верит в то, что на Аляске будет подписано какое-то соглашение.

Чего хочет Москва?

Но для Москвы повестка дня выглядит иначе.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ходе саммита на Аляске не ожидается подписания никаких документов.

Хотя Песков сказал, что было бы "ошибкой" предсказывать результаты пятничных переговоров, он подчеркнул, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не планируют оформлять какие-либо соглашения.

"Президент Путин и президент Трамп готовы к разговору и будут обсуждать самые сложные вопросы", - добавил он.

Помощник Путина Юрий Ушаков, который входит в состав российской делегации на пятничной встрече, сказал, что главная тема саммита на Аляске - "урегулирование" войны России в Украине, хотя также будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества и глобальной безопасности.

Сам Путин в четверг утром провел специальное совещание с членами высшего российского руководства, на котором заявил, что администрация США "прилагает достаточно энергичные и искренние усилия для прекращения боевых действий, разрешения кризиса и достижения договоренностей, отвечающих интересам всех сторон, вовлеченных в этот конфликт".

Указав на главную цель Кремля - возобновить и, возможно, даже нормализовать отношения России с США, которые для Кремля не имеют никакого отношения к Украине, Путин сказал, что встреча важна "для создания долгосрочных условий для мира между нашими странами, в Европе и в мире в целом".

Российский президент не упомянул о каких-либо шагах по прекращению войны против Украины и вместо этого сосредоточился на контактах Москвы с Вашингтоном, пытаясь позиционировать пятничную встречу как встречу лидеров мировых сверхдержав.

По мнению американского Института изучения войны, Кремль использует саммит на Аляске, чтобы представить Россию как мировую державу, равную Соединенным Штатам, и позиционировать Путина как равного Трампу.

В среду ведущий российский переговорщик и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сослался на Ялтинскую конференцию 1945 года между США, Великобританией и Советским Союзом, заявив, что ее участники "выиграли Вторую мировую войну" и что Путин и Трамп аналогичным образом "предотвратят Третью мировую".

Назначенный Россией глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что Трамп должен посетить регион, чтобы договориться о "новом Ялтинском мире".

Российские государственные СМИ также проводят сравнение с Ялтинской конференцией, утверждая, что за столом на Аляске будут сидеть "люди, которые реально влияют на мировые процессы".

Дональд Трамп отверг утверждения о том, что встреча с президентом США один на один может быть воспринята как награда Владимиру Путину.

Но даже если встреча не завершится успехом и второго саммита с лидерами Украины и Европы не будет, Путин уже выйдет из дипломатической изоляции впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину.