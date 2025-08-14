"Ничего не решать без Украины": союзники Киева сообщили США, как видят путь к миру

Селенский и Мерц в саду канцелярии в Берлине, Германия, в среду, 13 августа 2025 года.
Селенский и Мерц в саду канцелярии в Берлине, Германия, в среду, 13 августа 2025 года. Авторское право  John MacDougall/Pool Photo via AP
Авторское право John MacDougall/Pool Photo via AP
By Johanna Urbancik
Опубликовано Последние обновления
В канун саммита Трампа и Путина на Аляске международные союзники Киева и президент Зеленский выработали пункты, без которых перемирие невозможно.

Сверка часов состоялась: президент Украины Владимир Зеленский, лидеры ряда стран ЕС и НАТО донесли до президента США Дональда Трампа и вице-президент Джей Ди Вэнса свои условия, без соблюдения которых разговор о перемирии с Россией для них невозможен. Конференция состоялась в онлайн-формате, президент Зеленский участвовал в ней из Берлина.

Все, что касается Украины, должно обсуждаться с Украиной.

"Мы поддерживаем трехсторонний формат переговоров. Должна быть остановка огня, должны быть гарантии безопасности. Президент Трамп заявил, что поддерживает эти предложения", - цитируют президента Украины информационные агентства.

Правильная последовательность действий: сперва перемирие, которое должно быть отправным пунктом процесса..

Отправная точка для переговоров - нынешняя линия "боевого соприкосновения".

Канцлер ФРГ Мерц отметил, что юридическое признание захваченных Россией территорий "не обсуждается".

Гарантии безопасности. Владимир Зеленский сообщил, что в Белом доме согласны с тем, что Украина должна получить твёрдые гарантии безопасности.

Эту позицию разделяет и президент Франции Макрон. " Это наша европейская проблема. Украина находится на первой линии борьбы с русским империализмом. Вспомните, они начали еще в 2008 году на Кавказе и могут пойти дальше", - отметил он.

Санкциям быть. Украина и ее союзники - за усиление давления на Россию, если она не пойдет на прекращение огня. "Путин блефует, говоря, что санкции не работают, они не важны. Они помогают, бьют по российской военной экономике, - заявил Зеленский. - Да, у них больше оружия, артиллерии, но в три раза больше потерь. Я сказал Трампу, что Путин не хочет мира, он хочет оккупации нашей страны".

"На Аляске должны быть соблюдены фундаментальные интересы безопасности Европы и Украины. По этому вопросу между Европой и США достигнуто общее согласие.
Канцлер ФРГ Мерц.

В пятницу президенты США и России должны встретиться на Аляске, чтобы лично обсудить путь к возможному перемирию в Украине. Канцлер Мерц по итогам онлайн-саммита заявил, что в Белом доме общую позицию союзников Украины услышали. "На Аляске должны быть соблюдены фундаментальные интересы безопасности Европы и Украины. По этому вопросу между Европой и США достигнуто общее согласие", - отметил он.

Несколько дней назад Госсекретарь США Марко Рубио в интервью каналу Fox News заявил, что ключевым элементом завершения войны между Россией и Украиной станут территориальные вопросы.

