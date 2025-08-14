Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Бразилия поможет своим экспортерам на фоне повышения тарифов

План "Суверенная Бразилия", программа помощи компаниям, пострадавшим от 50-процентных тарифов, введенных на бразильскую продукцию в США, среда, 13 августа 2025 г.
План "Суверенная Бразилия", программа помощи компаниям, пострадавшим от 50-процентных тарифов, введенных на бразильскую продукцию в США, среда, 13 августа 2025 г. Авторское право  Eraldo Peres/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Eraldo Peres/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Jerry Fisayo-Bambi
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Президент Бразилии объявил о выделении $5,5 млрд на кредиты для экспортеров, по которым ударили 50-процентные тарифы, введенные Вашингтоном.

В среду Бразилия представила план поддержки местных компаний, пострадавших от 50-процентных тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом на некоторые виды бразильского экспорта. Документ был обнародован на церемонии в президентском дворце Планалту .

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Его центральный элемент - кредитная линия в 5,5 миллиардов долларов, открытая властями для поддержки пострадавших от повышения тарифов компаний и отраслей. В интервью местному СМИ президент Луис Инасиу Лула да Силва уточнил, что это - стартовый пакет помощи экспортерам. Он также пообещал поддерживать их через госзакупку.

Бразилия оказалась в числе стран, больше всего пострадавших от новых тарифов Трампа. 50-процентная ставка на бразильский экспорт в США действует с 1 августа.

Хозяин Белого дома обвинил Бразилию в "атаке "на американские технологические компании и в "охоте на ведьм" против бывшего президента Жаира Болсонару, находящегося под следствием

В ответ Лула да Силва подписал указ, регулирующий закон об экономической взаимности. Документ устанавливает, в каких случаях Бразилия сможет отвечать на односторонние санкции, мешающие ее экономическому развитию.

Одновременно Бразилия запросила консультацию в ВТО в связи с высокими пошлинами США, и это - первый шаг в процедуре их оспаривания.

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Си Цзиньпин проводит церемонию встречи Путина

Путин прибыл в Китай на переговоры с Си Цзиньпином вскоре после резонансного визита Трампа

Страны Персидского залива, демонстрируя влияние, отговорили Трампа от ударов по Ирану