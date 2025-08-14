Бразилия поможет своим экспортерам на фоне повышения тарифов

В среду Бразилия представила план поддержки местных компаний, пострадавших от 50-процентных тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом на некоторые виды бразильского экспорта. Документ был обнародован на церемонии в президентском дворце Планалту .

Его центральный элемент - кредитная линия в 5,5 миллиардов долларов, открытая властями для поддержки пострадавших от повышения тарифов компаний и отраслей. В интервью местному СМИ президент Луис Инасиу Лула да Силва уточнил, что это - стартовый пакет помощи экспортерам. Он также пообещал поддерживать их через госзакупку.

Бразилия оказалась в числе стран, больше всего пострадавших от новых тарифов Трампа. 50-процентная ставка на бразильский экспорт в США действует с 1 августа.

Хозяин Белого дома обвинил Бразилию в "атаке "на американские технологические компании и в "охоте на ведьм" против бывшего президента Жаира Болсонару, находящегося под следствием

В ответ Лула да Силва подписал указ, регулирующий закон об экономической взаимности. Документ устанавливает, в каких случаях Бразилия сможет отвечать на односторонние санкции, мешающие ее экономическому развитию.

Одновременно Бразилия запросила консультацию в ВТО в связи с высокими пошлинами США, и это - первый шаг в процедуре их оспаривания.