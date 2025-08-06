Война в Украине: спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Москву

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву для переговоров с российским руководством по Украине. В аэропорту Внуково его встретил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, сообщает источник ТАСС.

Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию. В последний раз он прилетал в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным 25 апреля, а до этого - 11 февраля, 13 марта и 11 апреля.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о скором визите Уиткоффа в Россию, не назвав конкретной даты.

В середине июля Трамп заявил, что власти США введут вторичные пошлины в размере 100% против торговых партнеров РФ, которые продолжают закупать российские нефть и газ, если за ближайшие 50 дней (до 2 сентября) не будет достигнуто мирное соглашение по войне в Украине. 29 июля американский президент существенно сократил дедлайн - до 10 дней (8 августа). По его словам, дальнейшие шаги США будут зависеть от исхода предстоящих переговоров его спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москве.

При этом Трамп отметил, что Россия хорошо справляется с санкциями. На вопрос о том, может ли Москва избежать введения санкций со стороны Вашингтона, Трамп ответил, что для этого должна быть заключена "сделка, в результате которой перестали бы гибнуть люди".

"Мы остановили уже много стран от войн", - сказал Трамп, приведя в пример Индию и Пакистан, Камбоджу и Таиланд, ДР Конго и Руанду. "Мы намерены остановить и эту войну, кто-то должен это сделать", - заявил президент США.

Переговоры Трампа с Зеленским

Накануне визита Уиткоффа в Москву Дональд Трамп провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Продуктивный разговор с Президентом Трампом. Ключевое – это, конечно, прекращение войны. Мы благодарны Президенту США за все усилия ради честного и продолжительного мира. Действительно, нужно как можно быстрее прекратить убийства, мы это полностью поддерживаем. Много месяцев уже могло быть без войны, если бы россияне ее не затягивали", - написал Зеленский в Telegram.

Кроме того лидеры двух стран обсудили санкции против России. По мнению Зеленского, возможные масштабные санкции заставят Москву продвинуться в переговорном процессе.

"Конечно, говорили о санкциях против России. Их экономика продолжает падать, и именно поэтому в Москве так учитывают эту перспективу и решимость Президента Трампа. Это может многое изменить", - отметил президент Украины.

Воздушное перемирие с Киевом

Кремль рассматривает возможность ограниченного воздушного перемирия с Украиной, а именно прекращение ударов беспилотниками и ракетами, но не полную остановку боевых действий, сообщает Bloomberg.

По словам собеседников агентства, такой вариант возможен при условии, что на него также согласится Украина.

Как сообщается, российские власти накануне визита Уиткоффа изучали ряд возможных уступок Кремля Трампу во избежание вторичных санкций. Одним из озвученных предложений стало возможное временное воздушное перемирие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил важность встреч с Уиткоффом, но отказался комментировать какие-либо конкретные предложения.

Ранее Путин заявлял, что Россия выступает за остановку боевых действий, но заинтересована лишь в долгосрочном мире, требующем "устранения причин конфликта, опираясь на реалии на земле". Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что сторонам следует договориться о "немедленном, полном и безусловном прекращении огня".