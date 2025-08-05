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Цены на бензин в России растут после атак дронов ВСУ на нефтезаводы

Мальчик рыбачит на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге, Россия, воскресенье, 30 марта 2025 года, на фоне резервуаров для хранения нефти в порту Санкт-Петербурга.
Мальчик рыбачит на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге, Россия, воскресенье, 30 марта 2025 года, на фоне резервуаров для хранения нефти в порту Санкт-Петербурга. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
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Недавние атаки ВСУ повлияли на работу двух крупных НПЗ. В прошлом году власти РФ засекретили официальную статистику выпуска бензина и дизельного топлива.

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Цены на бензин на оптовом рынке в Росси растут. Стоимость АИ-95 на Петербургской товарно-сырьевой бирже по территориальному индексу европейской части России 4 августа выросла на 1,08%, до 77,001 тыс. руб. за тонну. Это новый исторический рекорд, отмечает российское издание "Коммерсант". С начала года стоимость этого вида популярного топлива увеличилась на 28%.

Источник газеты на профильном рынке связывает рост котировок с атаками дронов ВСУ на НПЗ 2 августа, из-за чего, по его словам, "могли быть повреждены установки первичной переработки сырья суммарной производительностью около 40 тыс. тонн в сутки".

В Российском топливном союзе заявили, что "впереди - волна плановых ремонтов НПЗ, что может снизить производство нефтепродуктов".

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Власти РФ 28 июля ввели полный запрет на экспорт бензина до конца августа, распространив на производителей нефтепродуктов действующие с 1 марта ограничения. В постановлении правительства говорится, что "решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ".

Ростом цен на бензин в понедельник заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба. Подконтрольные Кремлю СМИ цитируют пресс-службу ведомства, которая сообщила, что на 12 тыс. автозаправочных станциях проводится мониторинг с целью выявления возможных нарушений антимонопольного законодательства.

При этом региональные российские СМИ регулярно сообщают о росте цен на заправках.

Агентство Reuters сообщает со ссылкой на источники в отрасли сообщает, что рязанский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий нефтяной компании "Роснефть", остановил около половины своих перерабатывающих мощностей со 2 августа после атаки украинских беспилотников. По словам источников, после атаки беспилотников были остановлены две установки первичной переработки нефти - ЦДУ-3 мощностью 8 600 тонн в сутки и ЦДУ-4 мощностью 11 400 тонн в сутки.

В результате недавних атак ВСУ на военные мощности России также остановил работу нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в Новокуйбышевске Самарской области.

Минэнерго РФ заявляет о стабильной ситуации. "Рынок нефтепродуктов сохраняет профицитный баланс, полностью обеспечивая потребности экономики. Сезонное увеличение спроса в летний период, характерное для рыночных условий, учитывается в текущей ценовой политике", - говорится в сообщении, распространенном в российских СМИ в понедельник вечером.

"В целях стабилизации ситуации нефтяные компании сократили экспортные поставки, перенаправив дополнительные объемы топлива на внутренний рынок", - утверждают в министерстве.

В прошлом году власти РФ засекретили официальную статистику производства бензина и дизельного топлива.

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