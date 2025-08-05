Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Просьба зоопарка пожертвовать мелких животных на корм хищникам вызвала полемику в датском обществе

В зоопарке города Ольборга заявили, что в такой практике "нет ничего нового", однако призыв приносить мелких домашних животных на корм хищникам вызвал немало негативных откликов в Интернете.

Зоопарк в Дании разделил общественное мнение после того, как опубликовал в соцсетях призыв жертвовать мелких домашних животных, чтобы использовать их в качестве корма для своих хищников.

Зоопарк заявил, что те, у кого есть "здоровое животное, которое необходимо отдать по каким-то причинам не (должны) стесняться и пожертвовать его". Людям рекомендовали приносить не более четырех мелких животных за раз.

В сообщении в социальных сетях говорится, что зоопарк ищет морских свинок, кроликов и цыплят. Они станут частью естественной пищевой цепи после "гуманного усыпления квалифицированным персоналом".

В зоопарке пояснили, что такие животные "являются важной частью рациона хищников - особенно европейской рыси, которой нужна цельная добыча, похожая на ту, на которую она охотилась бы в естественных условиях".

"Таким образом, ничто не пропадает зря, и мы обеспечиваем естественное поведение, питание и благополучие наших хищников", - заявили в зоопарке.

Чтобы узнать больше, владельцам животных предлагалось перейти по ссылке, сопровождаемой фотографией рыси.

По словам представителей зоопарка, он готов принимать и лошадей, но "потребности меняются в течение года, и может появиться лист ожидания".

Лошади, передаваемые в дар, должны иметь документы, а при пожертвовании можно получить налоговый вычет в зависимости от стоимости животного, которая рассчитывается по его весу.

Зоолог Теа Луманд Фаддерсболл сказала, что лошади "поступают от частных лиц". По ее словам, это травмированные или просто старые животные.

Это призыв датского зоопарка вызвал немало негативных откликов в Интернете: люди протестовали против того, что здоровые домашние животные могут использоваться в качестве корма.

Другие выступили в защиту зоопарка. Один из комментаторов вспомнил, что лично несколько лет назад пожертвовал лошадь.

"В этом нет ничего нового или необычного"

Главный зоолог учреждения Анетта Софи Варнке Нутцхорн заявила, что в этой практике нет "ничего нового или необычного".

"Мы всегда так делали и считаем, что это очень естественно", - сказала она, добавив, что зоопарк не принимает собак и кошек.

Это не первый случай, когда зоопарки Дании попадают под пристальное внимание общественности и прессы.

В 2014 году Копенгагенский зоопарк вызвал взрыв негодования после того, как усыпил здорового двухлетнего жирафа по кличке Мариус, чтобы избежать инбридинга (скрещивания животных в пределах одной популяции), несмотря на онлайн-петицию против убийства животного. Его туша была частично использована для исследований, а частично скормлена тиграм, львам и леопардам, которые живут в зоопарке.

На прошлой неделе зоопарк в немецком городе Нюрнберг были застрелены 12 здоровых бабуинов, несмотря на протесты многочисленных групп по защите прав животных.

Комментарии

