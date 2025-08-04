После того, как на прошлой неделе премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас принял решение покинуть свой пост в связи с обвиненями в коррупции, в понедельник ушёл в отставку и его кабмин.

Литовский президент Гитанас Науседа поручил министру финансов Римантасу Шаджюсу возглавить временное правительство до формирования нового.

Теперь уже бывший лидер левоцентристской Социал-демократической партии Палуцкас занимал пост пост премьера с декабря 2024 года. Весной этого года было начато расследование в отношении связанных с ним компаний, которые, как предполагается, незаконно получали кредиты и госсубсдии.

Это вызвало широкий общественный резонанс и акции протеста с требованием его ухода с должности. Палуцкас отрицает все обвинения, называя их происками политических оппонентов. Также политик покинул пост председателя своей партии.

"Возможно, это звучит драматично, но я ухожу в отставку - вы продолжите свою работу в качестве исполняющего обязанности, пока новый премьер-министр не решит, какие изменения будут произведены", - сказал Палуцкас на заседании правительства в понедельник утром, после чего передал Науседе прошение об оставке.

Также политик покинул пост председателя своей партии.

Правящие социал-демократы останутся у власти и, как ожидается, выберут преемника в среду.

Бывший мэр Йонавы и экс-министр экономики Миндаугас Синкявичюс считается главным претендентом, несмотря на то, что недавно стал фигурантом скандала со злоупотреблением служебным положением. В мае 2024 года суд признал его виновным, назначив штраф и запретив ему на три года занимать госдолжности. В сентябре того же года он проиграл апелляцию.

Также на пост нового главы правительства прочат бывшего евродепутата и министра обороны Юозаса Олекаса, министра социального обеспечения и труда Ингу Ругиниене и мэра Вильнюсского района Роберта Духневича.