Украинские дроны атаковали регионы России: пожары на НПЗ и оборонных предприятиях

Архивное фото
Архивное фото Авторское право  Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.
Авторское право Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

ВСУ провели крупную атаку на несколько регионов России. Под ударом - нефтеперерабатывающие заводы и оборонные предприятия, работающие на российскую военную машину

В ночь на субботу Украина атаковала беспилотниками несколько регионов России. Российские Telegram-каналы сообщают об ударах и крупных пожарах на нефтеперерабатывающих заводах, взрывах на радиозаводах, около военного аэродрома и на других объектах.

По данным местных властей, погибли три человека. Жители Липецка сообщили о пяти взрывах над городом примерно около часа ночи. Минимум 8 взрывов раздались над Пензой. БПЛА атаковали одно из местных предприятий. Там, как сообщается, погибла женщина. Вероятно, речь идет о предприятии "Электроприбор", которое специализируется на производстве элементов управления для российских ракетных систем и систем связи.

В Ростовской области в посёлке Углеродовский Красносулинского района в одном из зданий промышленной площадки вспыхнул пожар, при котором погиб сотрудник, охранявший объект. В Куйбышевском районе Самары погиб пожилой мужчина. Он находился в дачном доме, который загорелся из-за падения обломков дрона.

Крупный пожар возник на Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области.

В Рязани мишенью украинского удара также стал, по всей видимости, нефтеперерабатывающий завод. Губернатор Рязанской области Павел Малков, заявил, что "обломки упали на территорию одного из предприятий".

Кроме того очевидцы сообщили о громких взрывах возле аэродрома Дягилево в Рязанской области.

Министерство обороны России утверждает, что всего над российским регоионами в ночь на субботу было сбито 112 украинских дронов.

"В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 1 августа до 04:40 мск 2 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 34 над территорией Ростовской области, 31 над территорией Краснодарского края, 12 над территорией Воронежской области, 11 над территорией Рязанской области, 5 БПЛА сбиты над территорией Самарской области, 4 над территорией Пензенской области, 2 над территорией Белгородской области, по 1 БПЛА над территориями Республики Крым и Липецкой области, 11 БПЛА сбиты над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении ведомства.

Ответные удары

По данным украинских ВВС, в ночь на субботу Россия запустила 53 беспилотника по Украине. В сообщении говорится, что средства ПВО сбили или заглушили 45 БПЛА.

В результате ночного удара по Харьковской области 11 человек получили ранения, заявил в субботу губернатор Олег Синегубов.

Ответные украинские удары последовали за днем траура в Киеве в пятницу после того, как в результате российских обстрелов там погибли 31 человек, в том числе пятеро детей, и более 150 получили ранения.

Новая эскалации произошла после того, как президент США Дональд Трамп во вторник дал президенту России Владимиру Путину более короткий срок - до 8 августа - для достижения прогресса в мирных усилиях.

В четверг Трамп заявил, что его спецпредставитель направляется в Россию, чтобы убедить Москву согласиться на прекращение огня в войне с Украиной, и пригрозил новыми экономическими санкциями в случае отсутствия прогресса.

