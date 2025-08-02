Украинские дроны атаковали регионы России: пожары на НПЗ и оборонных предприятиях

В ночь на субботу Украина атаковала беспилотниками несколько регионов России. Российские Telegram-каналы сообщают об ударах и крупных пожарах на нефтеперерабатывающих заводах, взрывах на радиозаводах, около военного аэродрома и на других объектах.

По данным местных властей, погибли три человека. Жители Липецка сообщили о пяти взрывах над городом примерно около часа ночи. Минимум 8 взрывов раздались над Пензой. БПЛА атаковали одно из местных предприятий. Там, как сообщается, погибла женщина. Вероятно, речь идет о предприятии "Электроприбор", которое специализируется на производстве элементов управления для российских ракетных систем и систем связи.

В Ростовской области в посёлке Углеродовский Красносулинского района в одном из зданий промышленной площадки вспыхнул пожар, при котором погиб сотрудник, охранявший объект. В Куйбышевском районе Самары погиб пожилой мужчина. Он находился в дачном доме, который загорелся из-за падения обломков дрона.

Крупный пожар возник на Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области.

В Рязани мишенью украинского удара также стал, по всей видимости, нефтеперерабатывающий завод. Губернатор Рязанской области Павел Малков, заявил, что "обломки упали на территорию одного из предприятий".

Кроме того очевидцы сообщили о громких взрывах возле аэродрома Дягилево в Рязанской области.

Министерство обороны России утверждает, что всего над российским регоионами в ночь на субботу было сбито 112 украинских дронов.

"В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 1 августа до 04:40 мск 2 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 34 над территорией Ростовской области, 31 над территорией Краснодарского края, 12 над территорией Воронежской области, 11 над территорией Рязанской области, 5 БПЛА сбиты над территорией Самарской области, 4 над территорией Пензенской области, 2 над территорией Белгородской области, по 1 БПЛА над территориями Республики Крым и Липецкой области, 11 БПЛА сбиты над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении ведомства.

Ответные удары

По данным украинских ВВС, в ночь на субботу Россия запустила 53 беспилотника по Украине. В сообщении говорится, что средства ПВО сбили или заглушили 45 БПЛА.

В результате ночного удара по Харьковской области 11 человек получили ранения, заявил в субботу губернатор Олег Синегубов.

Ответные украинские удары последовали за днем траура в Киеве в пятницу после того, как в результате российских обстрелов там погибли 31 человек, в том числе пятеро детей, и более 150 получили ранения.

Новая эскалации произошла после того, как президент США Дональд Трамп во вторник дал президенту России Владимиру Путину более короткий срок - до 8 августа - для достижения прогресса в мирных усилиях.

В четверг Трамп заявил, что его спецпредставитель направляется в Россию, чтобы убедить Москву согласиться на прекращение огня в войне с Украиной, и пригрозил новыми экономическими санкциями в случае отсутствия прогресса.