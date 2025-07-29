Экс-президент Колумбии Альваро Урибе признан виновным в подкупе и давлении на свидетелей

Бывший президент Колумбии Альваро Урибе признан виновным в подкупе и давлении на свидетелей в ходе знаменательного судебного процесса, который потряс южноамериканскую страну.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Решение было вынесено после почти шестимесячного процесса, в ходе которого колумбийские прокуроры представили доказательства того, что Урибе пытался повлиять на свидетелей, обвинявших лидера правоохранительных органов в связях с военизированной группировкой, основанной владельцами скотоводческих ранчо в 1990-х годах.

73-летний Урибе не явился в суд в столице Боготе на оглашение вердикта, поскольку судья еще не распорядился о его аресте. Он следил за оглашением вердикта из своего дома в пригороде Медельина, но не сразу сделал заявление.

Урибе грозит до 12 лет лишения свободы, но приговор будет вынесен на отдельном слушании в пятницу. Он не признает свою вину и ожидается, что он будет обжаловать решение суда.

"Можно сделать вывод, аналогичный позиции прокуратуры, что совершение уголовно наказуемого деяния в виде подкупа свидетеля Хуана Гильермо Монсальве в рамках уголовного производства доказано", - зачитала решение судья Сандра Эредия.

Судья также сообщил, что 73-летний Урибе сможет рассчитывать на замену тюремного заключения домашним арестом.

Неоднозначная фигура в Колумбии

Бывший президент, правивший с 2002 по 2010 год при сильной поддержке Соединенных Штатов, является неоднозначной фигурой в Колумбии. Многие ставят ему в заслугу спасение страны от превращения в несостоявшееся государство, в то время как другие связывают его с нарушениями прав человека и ростом военизированных группировок в 1990-х годах. Во время оглашения решения противники Урибе вступили в короткое столкновение с его сторонниками у здания суда.

Противники бывшего президента Альваро Урибе демонстрируют плакат с надписью на испанском языке "Виновен" у здания суда в Боготе Copyright 2025 The Associated Press (Fernando Vergara) All rights reserved

Судья Сандра Эредиа заявила, что имеется достаточно доказательств, чтобы установить, что Урибе вступил в сговор с адвокатом, чтобы убедить трех заключенных бывших членов военизированных группировок изменить показания, которые они дали Ивану Сепеде, левому сенатору, который начал расследование предполагаемых связей Урибе с одной из военизированных группировок.

Иск о диффамации против Ивана Сепеды

Дело было начато в 2012 году, когда Урибе подал в Верховный суд иск о клевете против Сепеды. Однако неожиданным поворотом стало то, что Верховный суд отклонил обвинения против Сепеды и начал расследование в отношении Урибе в 2018 году.

Во время президентства Урибе колумбийская армия одержала несколько побед на поле боя против старейшего левого повстанческого движения Латинской Америки, вытеснив Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC) в отдаленные районы и заставив лидеров группировки принять участие в мирных переговорах, которые привели к разоружению более 13 000 бойцов в 2016 году.

Известный своей неутомимой трудовой этикой и скверным характером, у Урибе до сих пор есть легионы сторонников в Колумбии и он является одним из самых яростных противников нынешнего президента, леворадикального бывшего партизана Густаво Петро.

Реакция на приговор

Госсекретарь США Марко Рубио отреагировал на решение суда, когда стало ясно, что судья Эредия признает бывшего президента виновным во взяточничестве. "Единственным преступлением Урибе была неустанная борьба и защита своей родины, - написал Рубио в понедельник на сайте X. - Инструментализация колумбийской судебной системы радикальными судьями создает тревожный прецедент".

Президент Колумбии Густаво Петро выступил в защиту этого решения, написав на сайте X, что "надежная система правосудия" позволит Колумбии выйти из состояния насилия. В другом сообщении он добавил, что Рубио вмешивается в суверенитет Колумбии. "Мир должен уважать колумбийских судей", - написал Петро.

6 400 гражданских лиц казнены колумбийской армией

Критики также обвиняют Урибе в ряде государственных преступлений. По данным Комиссии по установлению истины, созданной в 2017 году, более 6400 гражданских лиц были казнены колумбийской армией и опознаны как члены повстанческих группировок солдатами, стремившимися к повышению в ходе конфликта, причем пик этого явления пришелся на период правления Урибе.

Прокуроры обвинили Урибе в том, что он посылал адвокатов на встречи с заключенными бывшими военизированными формированиями и оказывал на них давление, чтобы они отказались от показаний, которые дали сенатору Сепеде.

В ходе судебного процесса Урибе отрицал попытки манипулировать свидетелями, но признал, что просил их об интервью в рамках подготовки к процессу и для проверки показаний, которые также использовались в процессе по делу об убийстве его брата Сантьяго Урибе, который также обвинялся в связях с вооруженными военизированными формированиями.

Сепеда выступил перед прессой после вынесения решения и заявил, что продолжит бороться за правду и справедливость для жертв колумбийского конфликта. "Никто не может пренебречь верховенством закона", - сказал он.