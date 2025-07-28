Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Палестинцы в Газе говорят, что помощи недостаточно для всех нуждающихся

Палестинцы несут мешки с мукой, выгруженные из колонны гуманитарной помощи, которая прибыла в город Газа из северной части сектора Газа, воскресенье, 27 июля 2025 года.
Палестинцы несут мешки с мукой, выгруженные из колонны гуманитарной помощи, которая прибыла в город Газа из северной части сектора Газа, воскресенье, 27 июля 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews и AP
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Израильские военные заявили, что десятичасовые "тактические паузы" в некоторых районах позволят увеличить объём помощи, поступающей в Газу.

Палестинцы в Газе заявили, что посылки с гуманитарной помощью, сброшенные Израилем и другими странами в воскресенье , а также десятки грузовиков с гуманитарной помощью, въехавших в анклав, недостаточны и не достигли населения, насчитывающего более 2 млн человек.

"Мы не видели помощи ни с земли, ни с воздуха, ни откуда-либо ещё, - говорит Марьям Яхья, перемещенная из Рафаха, живущая в Завайде. - Мы сидим у дороги, ничего не получаем и ничего до нас не доходит. Мы сидим в палатках, как нищие, ждём килограмм муки, и никто нам его не приносит".

Израиль ввёл ежедневные 10-часовые "тактические паузы" в трёх районах Газы, чтобы обеспечить ограниченный доступ гуманитарной помощи на фоне растущей международной обеспокоенности по поводу ухудшения ситуации с голодом .

Однако Организация Объединенных Наций (ООН) заявила, что временные перерывы остаются недостаточными, поскольку сохраняется риск мародёрства. Всемирная продовольственная программа (ВПП) призвала обеспечить надёжные коридоры и постоянный доступ для масштабной доставки помощи.

"Раньше мы получали помощь от БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ). Они больше не предоставляют её нам. Если бы они передали её БАПОР, они бы привезли её нам. Когда БАПОР доставляло нам помощь, мы никогда ни в чем не испытывали недостатка", - говорит Яхья.

"Помощь доставляется по воздуху. Люди боятся выходить из палаток, чтобы коробки не упали на их детей, - говорит Ахмед аль-Сумайри, житель Хан-Юниса, который был перемещён в Центральную Газу. - Многие погибли из-за падения (помощи) на палатки. На земле нет никакого прекращения огня... Ситуация остается прежней: осада, нет ни еды, ни питья".

"Они называют это "временным прекращением огня", но мы не считаем это временным прекращением огня. Мы видим повсюду бомбежки", - говорит Мохаммед аль-Сумайри, перемещенный из Хан-Юниса и живущий сейчас в палатке в Завайде.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль разрешит доставку "минимальной" помощи в Газу после того, как изображения истощённых детей вызвали критику в адрес Израиля, и его союзники стали призывать к прекращению войны.

Израиль утверждает, что ограничил объём помощи, которая может поступать в Газу потому, что ХАМАС выкачивает её для укрепления своего правления.

Армия обороны Израиля заявила, что в воскресенье в Газу с воздуха было доставлено 28 посылок с продовольствием и что будут приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности маршрутов.

Всемирная продовольственная программа ООН заявила, что у неё достаточно продовольствия, чтобы прокормить всю Газу в течение почти трёх месяцев. По её словам, треть населения территории не принимает пищу в течение нескольких дней, а сотни тысяч страдают от голода.

