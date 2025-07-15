Испания просит ЕС приостановить действие соглашения с Израилем "по крайней мере, на время войны" в Газе

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес прибывает на пресс-конференцию в Брюсселе, 2025 июля.
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес прибывает на пресс-конференцию в Брюсселе, 2025 июля.
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Christina Thykjaer & Euronews en español
Опубликовано
Во вторник в Брюсселе министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес предложит три меры против Израиля: приостановку соглашения о партнерстве, введение эмбарго на поставки оружия и санкции в отношении тех, кто виновен в блокировке мирного процесса.

Испанское правительство во вторник обратится к Европейскому союзу с просьбой принять три конкретные меры против Израиля за его атаки на жителей Газы, подтвердил министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес. Мадрид будет добиваться приостановки действия соглашения о партнерстве "по крайней мере, на время войны", не считая эту просьбу "ни чрезмерной, ни экстравагантной".

В этот вторник главы МИД встретятся в Брюсселе на заседании Совета по иностранным делам, где 27 стран обсудят возможность принятия дополнительных мер против Тель-Авива в связи с войной в Газе. Альбарес настаивает на том, что должно быть одобрено эмбарго на продажу оружия стране, а также включение в санкционный список "тех, кто хочет подорвать государственное решение".

Дипломатическое давление на Израиль происходит в период растущей нестабильности в регионе. В то время как военное наступление на Газу продолжается, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил в понедельник, что его страна не намерена сохранять долгосрочный контроль над сектором. "Мы не заинтересованы в управлении Газой после окончания войны", - сказал он, подчеркнув, что приоритетом является ликвидация инфраструктуры ХАМАС, обеспечение безопасности границ, а затем передача управления международным или умеренным палестинским силам.

Удары по Сирии обостряют дипломатическую напряженность в отношениях с ЕС

Однако на местах ситуация продолжает обостряться. В понедельник израильская армия нанесла авиаудар по югу Сирии, поразив танки режима Башара Асада, на фоне боев между правительственными войсками и оппозиционными ополченцами. Израильский авиаудар произошел недалеко от границы с Голанскими высотами, зоной высокой напряженности, и является частью серии рейдов, направленных на ограничение присутствия Ирана в регионе.

Эти события подкрепляют доводы таких стран, как Испания, о необходимости более решительного изменения позиции ЕС в отношении правительства Биньямина Нетаньяху.

Хотя немедленного консенсуса среди членов ЕС-27 не ожидается, дипломатические источники утверждают, что несколько стран, включая Ирландию и Бельгию, готовы рассмотреть дополнительные меры, в то время как другие, такие как Германия и Венгрия, продолжают демонстрировать нежелание. Несмотря на это, предложение Испании может стать поворотным пунктом во внешней политике ЕС в отношении ближневосточного конфликта.

Также по теме

"Вуэльту Испании" снова парализовали пропалестинские активисты

МИД Испании вызывает представителя Израиля после обвинений Нетаньяху в адрес Санчеса

Педро Санчес и Лула да Силва пообещали "работать во имя мира и демократии"