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Глава МИД Израиля: у нас нет намерения контролировать Газу в долгосрочной перспективе

глава МИД Израиля Гидеон Саар
глава МИД Израиля Гидеон Саар Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By euronews
Опубликовано Последние обновления
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Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил Euronews, что у его страны нет намерения контролировать Газу в долгосрочной перспективе, добавив, что еврейское государство "беспокоит только безопасность" сектора.

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В интервью Euronews министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что у его страны нет "никаких намерений" контролировать сектор Газа в долгосрочной перспективе.

"Мы не намерены этого делать, — сказал Саар. - Что касается сектора Газа, у нас есть только вопросы безопасности".

Однако Саар заявил, что палестинское террористическое движение ХАМАС "не может контролировать сектор Газа" и "не может быть частью будущего Газы".

"Если ХАМАС готов сложить оружие, если они готовы демилитаризовать сектор Газа, мы можем сделать это политическим путём", - сказал министр.

Саар также назвал "смехотворной" критику со стороны ряда стран Запада о том, что военный ответ Израиля в Газе был непропорциональным.

"Что бы вы сказали о западной атаке на ИГИЛ, которая уничтожила государство ИГИЛ? Было ли это соразмерно? — спросил он. - То есть, Израиль должен согласиться с существованием этого террористического государства, находящегося в миле от наших населенных пунктов? Эти террористические государства должны быть ликвидированы как государства".

Продвигаемое США 60-дневное соглашение о прекращении огня в Газе, в обмен на которое ХАМАС освободил бы оставшихся заложников, пока не реализовано. Израиль дал понять, что готов полностью прекратить боевые действия, если ХАМАС сложит оружие и откажется от управления Газой. ХАМАС настаивает на выводе войск ЦАХАЛ из сектора Газа.

Саар находится в Брюсселе для участия в министерской встрече ЕС и стран Южного соседства, направленной на углубление сотрудничества ЕС с Израилем, а также с девятью другими южными партнерами, включая Палестину, Сирию и Ливию.

Это первый раз, когда Израиль и Палестина будут представлены на высоком уровне в Брюсселе после начала войны в Газе.

Обе стороны заявили, что не планируют встречу. Прямые переговоры между Палестинской администрацией, правительством Западного берега и Израилем зашли в тупик более десяти лет назад, и многие наблюдатели сомневаются в осуществимости решения о двух государствах.

Визит Саара также совпадает со встречей министров иностранных дел 27 стран ЕС во вторник, целью которой является обсуждение списка из 10 возможных вариантов ответа ЕС на нарушение Израилем Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем в связи с несоблюдением им прав человека.

Визит также состоится через несколько дней после недавнего соглашения, достигнутого при посредничестве главного дипломата ЕС Каи Каллас, об увеличении поступления помощи в Газу. Саар поддержал соглашение, заявив, что топливо уже поступало на гуманитарные объекты, такие как больницы и водопроводные системы в Газе. "Единственное ограничение или единственная проблема, с которой мы сталкиваемся, заключается в том, что ХАМАС не может воспользоваться помощью, как он это делал в течение последнего 21 месяца", - заявил министр.

В последнем гуманитарном отчёте от 9 июля ООН подсчитала, что треть жителей Газы целыми днями обходятся без еды. Медицинские учреждения столкнулись с неизбежным прекращением работы из-за нехватки топлива.

Израиль неоднократно обвинял ХАМАС в конфискации гуманитарной помощи, предназначенной для мирных жителей.

Саар также назвал список вариантов действий ЕС в ответ на нарушение Израилем Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем "крайне искажённым". Согласно документу, опубликованному офисом Каллас, с которым ознакомился Euronews, эти варианты включают в себя приостановку безвизового режима и блокировку импорта из еврейских поселений.

"Хотя мы считали этот процесс несправедливым, крайне искажённым, мы дали ответы и привели факты, — сказал Саар. - Я надеюсь, что и завтра те государства-члены, которые считают, что противодействие Израилю не в интересах ЕС, одержат победу".

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