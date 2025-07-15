Польша: уголовное расследование после заявлений ультраправого депутата об Освенциме

Польская прокуратура начала уголовное расследование после того, как ультраправый депутат Европарламента назвал концентрационный лагерь Освенцим и его газовые камеры "фальшивкой".

Гжегож Браун, член ультраправой партии "Конфедерация" и бывший кандидат в президенты, находится под следствием за "публичное и фактически недостоверное отрицание преступлений геноцида", совершенных нацистскими офицерами в Освенциме, заявили прокуроры в понедельник.

По данным Комиссии по преследованию преступлений против польской нации, расследование связано с интервью Брауна польскому радио Wnet, которое он дал на прошлой неделе.

Во время интервью, которое вышло в эфир 10 июля, Браун заявил, что нацистский лагерь смерти и его газовые камеры - "фальшивка", и обвинил государственный музей Освенцима в продвижении "псевдоисторического повествования". Репортер немедленно прекратил интервью после высказываний Брауна, заявив, что тот зашел слишком далеко.

Расследование проводится в соответствии со статьей 55 польского закона об Институте национальной памяти, которая предусматривает наказание за отрицание Холокоста в виде тюремного заключения сроком до трех лет.

Директор музея Освенцима Петр Цивиньский был одним из нескольких деятелей и учреждений страны, выступивших с критикой Брауна и потребовавших принять против него меры.

"Отрицание факта существования газовых камер - это не только проявление антисемитизма и идеологии ненависти, в Польше это еще и преступление", - сказал Цивиньский в своем заявлении, опубликованном в Facebook. Он также сообщил, что музей подаст на Брауна в суд за клевету.

Позор

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал слова Брауна "позором" и заявил, что "мы должны сделать все, чтобы ни у кого в мире Польша не ассоциировалась с такими людьми, такими лицами и такими действиями".

Немецко-фашистские войска систематически заключали в тюрьмы, пытали и убили около 1,1 миллиона человек в Освенциме на юге Польши, которая находилась под немецкой оккупацией во время Второй мировой войны.

Большинство жертв составляли евреи, которых в массово убивали в газовых камерах, а также поляки, цыгане, военнопленные, члены антифашистского сопротивления, гомосексуалы и другие.

В четверг Браун посетил северо-восточный город Едвабне в годовщину массового убийства 1941 года, в ходе которого были убиты по меньшей мере 340 евреев, а некоторые сожжены заживо.

Участники кладут камешки на памятник во время церемонии, посвященной 70-летию со дня массового убийства во время Второй мировой войны в Едвабне, Польша, 10 июля 2011 года. AP Photo

Браун был среди группы людей, которые пытались заблокировать выезд машин с участниками церемонии, посвященной этой годовщине, включая главного раввина Польши, сообщают местные СМИ. Вмешалась полиция, и они смогли уехать.

Некоторые поляки хотят раскопать место резни, чтобы обнаружить возможные доказательства того, что немцы приказывали польским жителям совершать убийства. В четверг Браун потребовал эксгумации жертв.

Браун известен своим провокационным поведением. Ранее власти Польши и Европарламент отменили его иммунитет депутата.

В декабре 2023 года он использовал огнетушитель, чтобы зажечь еврейские ханукальные свечи в парламенте, и этот поступок вызвал возмущение во всем мире.

За эти годы Браун также повредил микрофон во время выступления историка Холокоста, совершил акт вандализма на выставке ЛГБТК+, а также снял рождественскую елку с площадки в Кракове и выбросил ее в мусорное ведро, потому что она была украшена в проукраинских и проевропейских цветах.