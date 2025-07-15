Польша: уголовное расследование после заявлений ультраправого депутата об Освенциме

ФАЙЛ: Законодатель от ультраправых Гжегож Браун выступает в парламенте в Варшаве, Польша, 11 декабря 2023 года.
ФАЙЛ: Законодатель от ультраправых Гжегож Браун выступает в парламенте в Варшаве, Польша, 11 декабря 2023 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Kieran Guilbert
Опубликовано Последние обновления
Гжегож Браун подвергся широкому осуждению со стороны ведущих деятелей Польши после того, как назвал концентрационный лагерь Освенцим и его газовые камеры "фальшивкой".

Польская прокуратура начала уголовное расследование после того, как ультраправый депутат Европарламента назвал концентрационный лагерь Освенцим и его газовые камеры "фальшивкой".

Гжегож Браун, член ультраправой партии "Конфедерация" и бывший кандидат в президенты, находится под следствием за "публичное и фактически недостоверное отрицание преступлений геноцида", совершенных нацистскими офицерами в Освенциме, заявили прокуроры в понедельник.

По данным Комиссии по преследованию преступлений против польской нации, расследование связано с интервью Брауна польскому радио Wnet, которое он дал на прошлой неделе.

Во время интервью, которое вышло в эфир 10 июля, Браун заявил, что нацистский лагерь смерти и его газовые камеры - "фальшивка", и обвинил государственный музей Освенцима в продвижении "псевдоисторического повествования". Репортер немедленно прекратил интервью после высказываний Брауна, заявив, что тот зашел слишком далеко.

Расследование проводится в соответствии со статьей 55 польского закона об Институте национальной памяти, которая предусматривает наказание за отрицание Холокоста в виде тюремного заключения сроком до трех лет.

Директор музея Освенцима Петр Цивиньский был одним из нескольких деятелей и учреждений страны, выступивших с критикой Брауна и потребовавших принять против него меры.

"Отрицание факта существования газовых камер - это не только проявление антисемитизма и идеологии ненависти, в Польше это еще и преступление", - сказал Цивиньский в своем заявлении, опубликованном в Facebook. Он также сообщил, что музей подаст на Брауна в суд за клевету.

Related

Позор

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал слова Брауна "позором" и заявил, что "мы должны сделать все, чтобы ни у кого в мире Польша не ассоциировалась с такими людьми, такими лицами и такими действиями".

Немецко-фашистские войска систематически заключали в тюрьмы, пытали и убили около 1,1 миллиона человек в Освенциме на юге Польши, которая находилась под немецкой оккупацией во время Второй мировой войны.

Большинство жертв составляли евреи, которых в массово убивали в газовых камерах, а также поляки, цыгане, военнопленные, члены антифашистского сопротивления, гомосексуалы и другие.

В четверг Браун посетил северо-восточный город Едвабне в годовщину массового убийства 1941 года, в ходе которого были убиты по меньшей мере 340 евреев, а некоторые сожжены заживо.

Участники кладут камешки на памятник во время церемонии, посвященной 70-летию со дня массового убийства во время Второй мировой войны в Едвабне, Польша, 10 июля 2011 года.
Участники кладут камешки на памятник во время церемонии, посвященной 70-летию со дня массового убийства во время Второй мировой войны в Едвабне, Польша, 10 июля 2011 года. AP Photo

Браун был среди группы людей, которые пытались заблокировать выезд машин с участниками церемонии, посвященной этой годовщине, включая главного раввина Польши, сообщают местные СМИ. Вмешалась полиция, и они смогли уехать.

Некоторые поляки хотят раскопать место резни, чтобы обнаружить возможные доказательства того, что немцы приказывали польским жителям совершать убийства. В четверг Браун потребовал эксгумации жертв.

Браун известен своим провокационным поведением. Ранее власти Польши и Европарламент отменили его иммунитет депутата.

В декабре 2023 года он использовал огнетушитель, чтобы зажечь еврейские ханукальные свечи в парламенте, и этот поступок вызвал возмущение во всем мире.

За эти годы Браун также повредил микрофон во время выступления историка Холокоста, совершил акт вандализма на выставке ЛГБТК+, а также снял рождественскую елку с площадки в Кракове и выбросил ее в мусорное ведро, потому что она была украшена в проукраинских и проевропейских цветах.

Также по теме

Столетняя узница Освенцима рассказывает французским школьникам о Холокосте

Глава МИД Польши: "Мы остаемся верным союзником Америки, но мы не лохи"

И снова про банальность зла. В день памяти Холокоста в Италии смотрят фильм о Йозефе Менгеле