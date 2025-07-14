ЦАХАЛ расследует ошибку в наведении

По меньшей мере восемь человек убиты и свыше 15 ранены в результате удара израильской ракеты близ пункта раздачи воды в лагере беженцев Нусейрат в Газе. Об этом сообщает агенство Reuters со ссылкой на местные власти.

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Уточняется, что среди жертв - шестеро детей. Речь, судя по информации журналистов, цитирующих израильское командование, идет об ошибке наведения. В ЦАХАЛ сообщили, что выпустили ракету по активисту группировки "Исламский джихад", признанной террористической во многих странах мира. Она отклонилась от траектории на несколько десятков метров. Израильское командование сообщило, что "сожалеет о любом вреде, нанесенном непричастным гражданским жителям". Ведется расследование.

Израиль начал военную операцию в секторе Газа вскоре после терактов 7 октября 2023 года, сообщив, что его цель - уничтожение ответственных за нападение, группировки ХАМАС, и возвращение израильских заложников. ЦАХАЛ обвиняет ХАМАС в том, что он использует гражданское население как живой щит. Подконтрольные этой группировке источники сообщают, что за время войны в анклаве погибли до 60 тысяч человек. Израиль считает эти цифры завышенными.

Ряд стран мира и ООН не раз выступали с осуждением действий Израиля в отношении населения Газы, обвиняя его в создании в анклаве гуманитарного сектора. В Колумбии на этой неделе свыше двух десятков государств собираются обсудить "конкретные меры" против Израиля.