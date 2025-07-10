Вашингтон хочет видеть "дорожную карту" урегулирования в Украине - Марко Рубио

Глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу в Куала-Лумпуре. По данным российских СМИ она продолжалась около часа.

После переговоров Рубио заявил, что в США разочарованы отсутствием прогресса в мирном урегулировании войны России против Украины. Рубио добавил, что Вашингтон хотел бы увидеть дорожную карту по прекращению конфликта, передает слова Рубио Reuters.

"Я повторил слова президента США Дональда Трампа, который выразил разочарование и досаду по поводу отсутствия прогресса", - сказал Рубио журналистам. "Нам нужно увидеть дорожную карту, как завершить эту (войну). И мы поделились некоторыми идеями о том, как это может выглядеть", - добавил госсекретарь США.

В то же время Рубио отметил, что Москва предложила "новый, иной подход", не вдаваясь в детали.

"Я бы не назвал это чем-то, что гарантирует мир, но это концепция, которую я сегодня представлю президенту",- сказал госсекретарь. "Мы собираемся продолжать участвовать там, где видим возможность изменить ситуацию к лучшему".

Спасатели ликвидируют пожар в жилом доме, пострадавшем от российского удара по Киеву, 10 июля 2025 г. AP Photo

В свою очередь в российском МИД так прокомментировали встречу: "Подтвержден обоюдный настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций, восстановление российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества, беспрепятственных контактов между обществами двух стран, чему, в частности, могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения. Подчеркнута важность дальнейшей работы по нормализации функционирования двусторонних дипломатических миссий".

Переговоры Рубио и Лаврова состоялись в кулуарах ежегодного форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в котором принимают участие 10 стран-членов АСЕАН и их важнейшие дипломатические партнеры, включая Россию, Китай, Японию, Южную Корею, европейские страны и США.

Эта встреча стала второй с момента вступления Рубио в должность, хотя они уже несколько раз общались по телефону. Первая прошла в феврале в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, когда администрация Трампа пыталась прояснить готовность России к мирному урегулированию

Встреча Рубио и Лаврова состоялась вскоре после того, как США возобновили поставки оборонительного вооружения в Украину после паузы, которая якобы была сделана для того, чтобы Пентагон проверил внутренние запасы боеприпасов.

Возобновление поставок происходит на фоне эскалации воздушных ударов России по Украине.