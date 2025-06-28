Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Мэр Будапешта о гей-прайде: полиция выполнит свою работу

Международная пресс-конференция в мэрии Будапешта
Международная пресс-конференция в мэрии Будапешта
Авторское право Euronews
By Gabor Kiss & Gábor Tanács
Опубликовано
Комиссары ЕС и депутаты Европарламента также приехали в Будапешт, чтобы поддержать права ЛГБТ-сообщества и организаторов Будапештского прайда. Десятки евродепутатов планируют принять участие в марше.

Высокопоставленные чиновники Европейского союза и мэр Будапешта провели в городской ратуше международную пресс-конференцию по случаю Будапештского гей-парада.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Гергей Карачонь начал с того, что высокий интерес СМИ свидетельствует о том, что в нашей стране что-то не так. За последние 15 лет Венгрия стала лабораторией по демонтажу демократии, и запрет гей-прайда - это кульминация другого процесса, постоянной войны правительства с вражескими образами.

Он подтвердил, что субботнее мероприятие будет муниципальным и на него не будут распространяться законодательные запреты, принятые весной. Он сказал, что гражданское общество и жители Будапешта не требуют запрета. "Любовь нельзя запретить, никто не может быть гражданином второго сорта в Венгрии, и именно поэтому столичный муниципалитет взялся за организацию парада Budapest Pride".

Мэр высоко оценил международную солидарность: на парад в Будапеште приехали представители и мэры из порядка 30 стран.

Мэра спросили, как он относится к сообщениям о контрдемонстрациях ультраправых, организованных партией "Наша родина" и движением "Шестьдесят четыре округа" на месте проведения прайда и в нескольких точках по маршруту шествия, которые, как сообщается, получили разрешение от полиции.

Гергей Карачонь ответил, что ручается за то, что к участникам мероприятия не будут применены никакие репрессии. Он подчеркнул, что это будет очень плохой имидж Венгрии, если свобода собраний не будет защищена в контексте муниципального мероприятия, в то время как ультраправые группы могут свободно выступать против свобод других людей. Поэтому он предполагает, что такие демонстрации не будут разрешены полицией. Опыт последних лет показывает, что полиция очень хорошо справляется с подобными ситуациями.

"Я уверен, что если не будет явного политического приказа о том, чтобы полиция не выполняла свой конституционный долг, она будет это делать, потому что в прошлые годы она выполняла эту работу очень профессионально, и у меня нет причин сомневаться, что она не будет делать это снова", - сказал мэр Будапешта.

Однако, отвечая на вопрос, он также сказал, что для начала будут задействованы сотни собственных сотрудников службы безопасности, а также впервые в этом году будут наняты охранники.

Ранее венгерская полиция заявила, что вся ответственность, в том числе за физическую безопасность участников, лежит на организаторах, а в пятницу вечером заявила, что, поскольку столица не обжаловала запрет, он стал окончательным. Согласно юридической интерпретации столицы, поскольку для проведения муниципального мероприятия разрешение не требуется, решение полиции о запрете изначально недействительно, поскольку оно рассматривало заявку на разрешение, которая не была подана.

Комиссар ЕС по вопросам равенства Хаджа Лабиб подчеркнула, что недопустимо считать, что на членов ЛГБТ-сообщества распространяются иные правила, чем на других людей.

"Будапешт славится своим принятием и разнообразием - это одна из основ Европейского союза, и это разнообразие должно быть защищено. Субботнее мероприятие - это не просто парад, это демонстрация, празднование того, что мы разнообразны и что мы можем это показывать, мы можем этим жить".

По ее словам, венгерский закон о них ведет к дискриминации, и из-за этого они живут в постоянном страхе. Дискриминации не должно быть места, добавила Лабиб.

Николае Стефануца (партия "Обновляя Европу"), вице-президент Европейского парламента, считает, что он вернулся домой и как трансильванец, и как представитель ЕП. Он приехал от имени президента ЕП Роберты Метсолы, чтобы передать единодушное послание: права человека должны соблюдаться.

Он сказал, что делегация ЕП в составе около 200 человек, пришедшая на марш, будет самой большой группой правозащитников. Он отметил, что, вступая в ЕС, страны-члены также принимают общеевропейские ценности.

"Если, скажем, 50 000 человек хотят принять участие в мирном мероприятии, у них есть на это право, и оно должно быть гарантировано в Венгрии в соответствии с европейским законодательством, а венгерские власти обязаны защищать участников", - пояснил он, добавив, что прайд - это праздник любви и гордости, и они хотят представлять европейский дух и всех европейцев.

Представитель Budapest Pride Мате Хегедуш напомнил, что парад проходит мирно уже несколько десятилетий и что к 30-й годовщине они готовятся уже два года. Лозунг этого года - "Мы у себя дома" - говорит о том, что их сообщество не является идеологическим продуктом, импортированным с Запада.

По его словам, они рассчитывают, что полиция защитит участников мероприятия в столице от угроз ультраправых.

Реакция ЕС на запрет будапештского гей-прайда

Более 70 евродепутатов планируют посетить Будапештский гей-прайд, чтобы выразить протест против запрета мероприятия и политики Виктора Орбана.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала венгерские власти разрешить проведение прайда в Будапеште. По ее словам, важно, чтобы мероприятие прошло без страха и без каких-либо уголовных или административных санкций в отношении организаторов или участников.

Орбан заявил, что председатель Еврокомиссии ведет себя как Москва: "Она рассматривает Венгрию как подчиненную страну и думает, что может указывать венграм из Брюсселя, как им жить, что им нравится, что не нравится, какой должна быть их правовая система, что запрещать и что не запрещать".

На прошлой неделе на пленарном заседании ЕП центристские и левые евродепутаты призвали ЕС принять меры против Венгрии в связи с запретом на проведение парада. Испанка Иратекс Гарсия Перес, возглавляющая группу социалистов и демократов (S&D) в Европарламенте, заявила, что они видят и слышат ЛГБТ-представителей Венгрии и будут маршировать вместе с ними, гордо и громко.

Несколько членов группы "Левые" в Европарламенте (GUE/NGL) также примут участие в субботнем марше. Манон Обри, сопредседатель радикальной левой группы ЕП, пояснила:

"Принимая участие в прайде, мы посылаем четкий сигнал: где бы фашисты вроде Орбана ни покушались на права ЛГБТ-сообщества, женщин или меньшинств, мы будем стоять на их пути. Мы надеемся, что участие евродепутатов в этом марше побудит Комиссию отреагировать и положить конец ее снисходительному отношению к этому режиму, нарушающему права человека. Мы с гордостью маршируем в защиту права любить того, кого хочешь".

Другие маршируют

После того как полиция запретила гей-прайд на основании закона о защите детей, Гергей Карачонь объявил, что муниципалитет Будапешта и фонд Rainbow Mission организуют 28 июня мероприятие под названием Budapest Pride Freedom Day.

В совместном заявлении 71 венгерская НПО выразила свою поддержку организаторам Budapest Pride и свободному осуществлению права на мирные собрания.

Как и "Наша родина", ультраправое молодежное движение "Шестьдесят четыре округа" объявило о проведении митингов в нескольких местах столицы в субботу. Они также получили разрешение от полиции на проведение демонстрации в парке мэрии с утра. Организаторы прайда несколько дней назад объявили, что также проведут свой митинг в этом парке.

Несколько европейских стран предупредили своих граждан, готовящихся к мероприятию, о том, что за посещение прайда в Будапеште им грозит штраф в размере 500 евро, и подчеркнули дополнительные риски для безопасности, создаваемые венгерским ультраправым контрмитингом.

