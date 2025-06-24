Трамп не нашел слов в адрес Израиля и Ирана. Ему пришлось выругаться матом

Президент США Дональд Трамп предостерег Израиль и Иран от дальнейшего нарушения режима перемирия. Обращаясь главным образом к израильскому руководству, Трамп заявил о рисках "масштабной эскалации" и использовал крепкое ругательство.

Речь идет об обмене ударами, которые произошли на фоне уже согласованного сторонами перемирия - незадолго до и вскоре после его официального анонсирования Вашингтоном (Израиль сообщил, что его территорию обстреляли и нанес ответный удар, названный экспертами "символическим" - прим.).

Трамп допустил, что стороны могли пойти на это неумышленно. По словам президента США, Иран и Израиль столь долго воюют между собой, что сами "не знают, какого чёрта делают".

Сообщается также, что глава Белого дома сразу же переговорил с премьер-министром Израиля Нетаньяху и тот обещал не атаковать Иран. Канцелярия Нетаньяху официально заявила, что Израиль выполнил все задачи этой военной операции, нейтрализовав исходившие от Ирана угрозы в ядерной и ракетной сферах. Израиль поблагодарил за помощь США, которые в воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана (Вашингтон тем временем реализует намеченный еще в конце прошлого года план - переместить авианосную ударную группу во главе с кораблем "Джеральд Форд" в восточную часть Средиземного моря ближе к Израилю - прим.).

Разрушения в израильском городе Беэр-Шева в результате иранского обстрела. Есть жертвы. 24 июня 2025 года. AP Photo

Иран, десятилетиями разрабатывавший ядерную программу, отрицал, что она направлена на создание атомной бомбы. Израиль начал обстреливать иранские объекты 13 июня - через день после того, как в МАГАТЭ признали, что что Тегеран не выполняет свои международные обязательства по нераспространению ядерного оружия.

В Израиле назвали свою атаку превентивной, напомнив об исходящих от Ирана "экзистенциальных" угрозах в адрес еврейского государства. За 11 дней конфликта Иран регулярно посылал на израильскую территорию шквал ракет и дронов.

Спутниковые снимки от Maxar Technologies фиксируют повреждения на заводе по обогащению урана в Фордо. AP Photo

США, поддержавшие Израиль в этой кампании, считают, что в результате ударов иранский ядерный потенциал сведен на нет. Независимых оценок нанесенного Ирану ущерба к этому времени нет. На спутниковых снимках, в том числе в Фордо и Натанзе, видны воронки от взрывов, однако иранское руководство сообщало, что ранее осуществило эвакуацию материалов и оборудования с этих площадок..

Известно, что в результате израильских атак были ликвидированы не менее десяти ведущих физиков-ядерщиков Ирана.