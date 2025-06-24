Трамп не нашел слов в адрес Израиля и Ирана. Ему пришлось выругаться матом

Президент США публично отругал Израиль и Иран за нарушение режима перемирия, допустив, что они могли сделать это неумышленно.
Президент США Дональд Трамп предостерег Израиль и Иран от дальнейшего нарушения режима перемирия. Обращаясь главным образом к израильскому руководству, Трамп заявил о рисках "масштабной эскалации" и использовал крепкое ругательство.
Речь идет об обмене ударами, которые произошли на фоне уже согласованного сторонами перемирия - незадолго до и вскоре после его официального анонсирования Вашингтоном (Израиль сообщил, что его территорию обстреляли и нанес ответный удар, названный экспертами "символическим" - прим.).
Трамп допустил, что стороны могли пойти на это неумышленно. По словам президента США, Иран и Израиль столь долго воюют между собой, что сами "не знают, какого чёрта делают".
Сообщается также, что глава Белого дома сразу же переговорил с премьер-министром Израиля Нетаньяху и тот обещал не атаковать Иран. Канцелярия Нетаньяху официально заявила, что Израиль выполнил все задачи этой военной операции, нейтрализовав исходившие от Ирана угрозы в ядерной и ракетной сферах. Израиль поблагодарил за помощь США, которые в воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана (Вашингтон тем временем реализует намеченный еще в конце прошлого года план - переместить авианосную ударную группу во главе с кораблем "Джеральд Форд" в восточную часть Средиземного моря ближе к Израилю - прим.).
Иран, десятилетиями разрабатывавший ядерную программу, отрицал, что она направлена на создание атомной бомбы. Израиль начал обстреливать иранские объекты 13 июня - через день после того, как в МАГАТЭ признали, что что Тегеран не выполняет свои международные обязательства по нераспространению ядерного оружия.
В Израиле назвали свою атаку превентивной, напомнив об исходящих от Ирана "экзистенциальных" угрозах в адрес еврейского государства. За 11 дней конфликта Иран регулярно посылал на израильскую территорию шквал ракет и дронов.
США, поддержавшие Израиль в этой кампании, считают, что в результате ударов иранский ядерный потенциал сведен на нет. Независимых оценок нанесенного Ирану ущерба к этому времени нет. На спутниковых снимках, в том числе в Фордо и Натанзе, видны воронки от взрывов, однако иранское руководство сообщало, что ранее осуществило эвакуацию материалов и оборудования с этих площадок..
Известно, что в результате израильских атак были ликвидированы не менее десяти ведущих физиков-ядерщиков Ирана.