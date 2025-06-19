Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Путина не позвали решать конфликт Израиля и Ирана

ФАЙЛ: Президент России Владимир Путин выступает в Кремле в Москве, Россия, в четверг, 12 июня 2025 года,
ФАЙЛ: Президент России Владимир Путин выступает в Кремле в Москве, Россия, в четверг, 12 июня 2025 года, Авторское право  Sergei Bulkin/Sputnik
Авторское право Sergei Bulkin/Sputnik
By Kieran Guilbert
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Идея Владимира Путина выступить посредником в урегулировании конфликта менаду Ираном и Израилем не нашла поддержки в Вашингтоне. Президент США Трамп сообщил, что предложил Путину для начала "разобраться с Россией".

Москва могла бы помочь в поиске решения на Ближнем Востоке: об этом заявил президент Путин в беседе с зарубежными журналистами на полях Петербургского международного экономического форума. "Мы никому ничего не навязываем, мы просто говорим о том, как видим возможный выход из ситуации, - уточнил он. - Но решение, конечно, за политическим руководством этих стран, прежде всего, Ирана и Израиля".

Идея возможного посредничества Москвы обсуждалась и в последней телефонной беседе Путина и Трампа. Американский лидер сообщил затем, что "попросил Владимира стать собственным посредником", имея в виду урегулирование ситуации с Украиной. Трамп выразил надежду на то, что буксующие пока переговоры Москвы и Киева, стартовавшие при его патронате, приведут к результату.

Иран - стратегический партнер России, стороны подписали соответствующий договор в январе. В нем, однако, нет положения о военной взаимопомощи. В Кремле сообщили, что не получали из Тегерана в последние дни просьб о поддержке.

Израиль наносит удары по объектам на территории Ирана с 13 июня, объясняя это стремлением остановить иранскую ядерную программу - в целях обеспечения безопасности израильского государства.

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

"Иран не хотел результата". Или Иран просто играл с Вадефулом?

Россия продолжает атаковать Украину беспилотниками. Есть жертвы

Возможное возобновление диалога Макрона и Путина по Украине: Елисейский дворец рассмотрит "способы дальнейших действий"