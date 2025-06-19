Путина не позвали решать конфликт Израиля и Ирана

Москва могла бы помочь в поиске решения на Ближнем Востоке: об этом заявил президент Путин в беседе с зарубежными журналистами на полях Петербургского международного экономического форума. "Мы никому ничего не навязываем, мы просто говорим о том, как видим возможный выход из ситуации, - уточнил он. - Но решение, конечно, за политическим руководством этих стран, прежде всего, Ирана и Израиля".

Идея возможного посредничества Москвы обсуждалась и в последней телефонной беседе Путина и Трампа. Американский лидер сообщил затем, что "попросил Владимира стать собственным посредником", имея в виду урегулирование ситуации с Украиной. Трамп выразил надежду на то, что буксующие пока переговоры Москвы и Киева, стартовавшие при его патронате, приведут к результату.

Иран - стратегический партнер России, стороны подписали соответствующий договор в январе. В нем, однако, нет положения о военной взаимопомощи. В Кремле сообщили, что не получали из Тегерана в последние дни просьб о поддержке.

Израиль наносит удары по объектам на территории Ирана с 13 июня, объясняя это стремлением остановить иранскую ядерную программу - в целях обеспечения безопасности израильского государства.