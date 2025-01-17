Россия и Иран подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

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Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан провели в пятницу переговоры в Кремле и подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, направленный на укрепление двусторонних отношений в условиях западных санкций.

Как отметили в Кремле, соглашение охватывает все сферы, в том числе энергетику, оборону и финансы.

Приветствуя иранского коллегу, Путин отметил рост товарооборота между двумя странами и особо выделил реализуемые РФ и Ираном крупные проекты, в частности в области атомной энергетики.

Мы продолжаем наши крупные проекты, включая проекты в области атомной энергетики. У нас в области энергетики есть и другие возможные проекты, в сфере логистики хорошие перспективы Владимир Путин президент РФ

Визит Пезешкиана в Москву состоялся за три дня до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, который обещал занять более жёсткую позицию в отношении Тегерана и рассматривает возможность возвращения к "стратегии максимального давления" в отношении Ирана, включающей новый масштабный пакет санкций.

Пресс-секретарь Кремля ранее отверг какую-либо связь между выбором даты подписания двустороннего договора с Ираном и инаугурацией Трампа.

"Множество спекуляций на тему выбора даты подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией накануне прихода к власти Трампа вызывают лишь улыбку. Пусть сторонники теорий заговора развлекаются", - сказал Песков в ответ на вопрос иранского агентства IRNA.

Это уже третья встреча Путина с Пезешкианом. Их первые переговоры состоялись в Ашхабаде в октябре прошлого года в кулуарах форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций", вторая - неделю спустя на саммите БРИКС в Казани. Пезешкиан стал президентом Ирана в июле 2024 года.