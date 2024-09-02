Депутат Европарламента, представитель греческой общины в Албании Фреди Белерис отбывал двухлетний срок по обвинению в подкупе избирателей. Процесс по его делу сильно осложнил отношения Тираны и Афин.

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Избранный мэр албанского города Химара, депутат Европарламента и этнический грек Фреди Белерис вышел на свободу. Суд города Фиери удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

51-летний политик отбывал двухлетнее наказание по обвинению в подкупе избирателей во время местных муниципальных выборов. Срок заключения истекал в октябре.

Следствие утверждало, что Белерис предложил неким лицам около 40 000 албанских леков (360 евро) в обмен на восемь голосов.

Дело Белериса вызвало напряжённость в отношениях между Тираной и Афинами. Греция назвала его политически мотивированным и даже пригрозила помешать рассмотрению заявки Албании на членство в ЕС.

В июне, находясь в тюрьме, Белерис, имеющий и греческое, и албанское гражданство, был избран в Европарламент от правящей в Греции партии "Новая демократия". Его даже отпустили на пять дней в Страсбург для присяги. После он вернулся в исправительное учреждение.

Когда Белерис попал в тюрьму, в Химаре прошли досрочные выборы, на которых победил кандидат от албанских социалистов. Сам политик утверждал, что дело против него было сфабриковано по указке премьер-министра Эди Рамы с целью сохранить контроль над городом, который переживает туристический бум.