Трамп обвинил ЮАР в "геноциде белых фермеров"

Президент США Дональд Трамп и его южноафриканский коллега Сирил Рамафоса
Президент США Дональд Трамп и его южноафриканский коллега Сирил Рамафоса
Авторское право يورونيوز
يورونيوز
Опубликовано
Трамп встретился со своим южноафриканским коллегой в Овальном кабинете Белого дома и представил материалы, которые, по его словам, свидетельствуют о насилии в отношении белых фермеров ЮАР.

Встреча президента США Дональда Трампа и его южноафриканского коллеги Сирила Рамафосы в Овальном кабинете Белого дома в среду быстро переросла в жёсткую дискуссию о ситуации с белыми землевладельцами. Трамп обвинил ЮАР "в геноциде белых фермеров", продемонстрировав фото- и видеоматериалы, которые, по его словам, это подтверждали.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Рамафоса приехал на встречу, чтобы обсудить вопросы торговли, особенно стратегическими минералами, и встреча началась дружелюбно: президенты поговорили о гольфе, причём звезды южноафриканского гольфа Эрни Элс и Ретиф Гусен сопровождали Рамафосу в составе его делегации.

Затем Трамп попросил своих помощников показать видеоклип, в котором содержались противоречивые высказывания южноафриканского оппозиционного политика Джулиуса Малемы, лидера "Борцов за экономическую свободу", левой партии, известной своими радикальными позициями.

Трамп продемонстрировал также другие видео и статьи, которые, по его словам, доказывают, что белые в ЮАР подвергаются преследованиям.

"Люди бегут из Южной Африки в страхе за свою жизнь, - сказал он. - Их земли конфискуют, а во многих случаях убивают".

Правительство ЮАР неоднократно отвергало эти заявления, подчеркивая, что высокий уровень преступности в стране затрагивает все население и что подавляющее большинство жертв - чернокожие, а не белые, как утверждает Трамп.

Во время демонстрации видео президент ЮАР и его окружение время от времени улыбались, после чего Рамафоса спокойно объяснил, что Малема, хоть и является членом парламента, правительство не представляет и не обладает исполнительной властью, а его заявления не отражают политику государства.

Рамафоса также попытался снять напряжение во время встречи ноткой сарказма:

"Я прошу прощения, что у меня нет самолета, чтобы подарить вам", - сказал он, подразумевая Катар, который подарил президенту-миллиардеру самолет за 400 миллионов долларов.

"Если ваша страна предложит самолёт Соединённым Штатам, я возьму его", - ответил Трамп, имея в виду продолжающиеся споры о законности катарского шага.

Президент США Дональд Трамп принимает президента ЮАР Сирила Рамафосу в Белом доме
Президент США Дональд Трамп принимает президента ЮАР Сирила Рамафосу в Белом доме AP Photo

Рамафоса добавил:

"У нас многопартийная демократия, которая допускает свободу слова, и это нормально иметь мнения, которые не совпадают с позицией правительства. Партия Малемы - это небольшое меньшинство, и наша конституция гарантирует им свободу существования".

Затем Рамафоса спросил Трампа:

"Господин президент, вы знаете, где было снято это видео? Потому что я никогда не видел его раньше".

Трамп на это ответил:

"Я не знаю".

В конце встречи известный южноафриканский бизнесмен Йоханн Руперт, сопровождавший Рамафосу, выступил в поддержку позиции президента, заявив, что преступность затрагивает всех, и что многие чернокожие люди также подвергаются убийствам. Он упомянул миллиардера южноафриканского происхождения Илона Маска, заявив, что системы Starlink Маска должны быть использованы в каждом полицейском участке страны для борьбы с преступностью.

Предыстория напряженности в отношениях между двумя странами

Встреча прошла на фоне напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Преторией, которая возросла после того, как ЮАР приняла спорный закон, разрешающий экспроприацию земли без компенсации в отдельных случаях, в попытке решить проблему экономического наследия системы апартеида.

Трамп резко критиковал эту политику, считая ее формой "дискриминации белых". Он неоднократно заявлял, что белые в Южной Африке, особенно фермеры, подвергаются насилию и изоляции.

В феврале Трамп объявил о приостановке американской помощи ЮАР, которая в основном используется для борьбы с ВИЧ/СПИДом, заявив, что правительство Претории "конфискует землю" и "плохо обращается с определенными группами людей". Он также пригрозил бойкотировать саммит G20 в Йоханнесбурге в ноябре, если нынешняя политика продолжится.

Официальные лица ЮАР обвинили администрацию Трампа в том, что она использует нарратив белого меньшинства, известного как африканеры, чтобы подорвать позиции Претории в Международном суде, где правительство Рамафосы обвиняет Израиль в злоупотреблениях в секторе Газа.

Африканцы, потомки европейских поселенцев, утверждают, что подвергаются систематической дискриминации с момента окончания апартеида, и жалуются на рост насилия в отношении белых фермеров. Заявления о "десятках ежедневных убийств" широко распространяются в Интернете.

Однако официальные оценки указывают на гораздо меньшие цифры: ежегодно регистрируется около 50 убийств фермеров всех рас, в то время как с января по сентябрь 2024 года в стране произошло более 19 000 убийств.

Наблюдатели считают, что, поднимая этот вопрос, Трамп опирается на свою консервативную базу, которая уделяет особое внимание проблемам прав белых меньшинств за рубежом, и использует её как средство политического и экономического давления на правительство ЮАР.

Со своей стороны, Рамафоса во время встречи стремился подчеркнуть приверженность своей страны демократии и плюрализму и избежать публичной эскалации, несмотря на внезапный и неловкий характер встречи.

