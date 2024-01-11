ЮАР обвиняет Израиль в геноциде палестинцев

В Международном суде ООН в Гааге начались слушания в связи с предполагаемыми нарушениями Израилем в секторе Газа Конвенции о геноциде. Иск подала ЮАР.

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Нарушают ли действия Израиля в секторе Газа Конвенцию о геноциде? Судебная тяжба по этому делу началась в Гааге. Группа юристов из ЮАР представила свои аргументы в Международном суде ООН, требуя принять срочные меры против Израиля, обвиняя его в геноцидальных намерениях по отношению к палестинскому населению сектора Газа. Первейшее требование - немедленное прекращение бомбардировок в секторе. Иск, поданный ЮАР, уже поддержал Иран.

Израиль обвинения в геноциде категорически отвергает.

За несколько часов до первых слушаний премьер-министр еврейского государства заверил, что «Израиль не намерен навсегда оккупировать Газу или вытеснять ее гражданское население».

Накануне заседания сотни произраильских протестующих прошли маршем возле здания суда с транспарантами "Верните их домой", имея в виду заложников, всё ещё удерживаемых ХАМАС.

Другие демонстранты вышли с палестинским флагом в поддержку иска Южной Африки. За три месяца войны в Газе, по данным минздрава ХАМАС, погибло более 23 300 палестинцев.