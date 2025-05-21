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Израиль вернет заложников и возьмет под контроль Газу

Израиль вернет заложников и возьмет под контроль Газу
Авторское право Ronen Zvulun/Pool Photo via AP
Авторское право Ronen Zvulun/Pool Photo via AP
By Euronews
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Премьер-министр Израиля Нетаньяху на встрече с журналистами рассказал о задачах новой сухопутной операции "Колесницы Гидеона". Она должна разрушить систему управления ХАМАС.

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В руках ХАМАС остаются 20 живых израильских заложников и около 40 тел пленников, сообщил на первой за последние пять месяцев пресс-конферцении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он пообещал "вернуть всех и каждого", уточнив, что у его команды есть четкий план действий в палестинском анклаве, где на днях стартовала новая сухопутная операция "Колесницы Гидеона".

Ее задача, по словам главы израильского кабмина - разрушить систему управления группировки ХАМАС, признанной террористической многими странами мира. Нетаньяху уточнил, что по завершении операции ЦАХАЛ будет контролировать все части палестинского анклава, куда на днях возобновились поставки гумпомощи.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщала, что "Колесницы Гидеона" следует считать новой фазой операции "Железные мечи", начатой Израилем после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. Для выполнения поставленных задач на текущем этапе произведён призыв резервистов.

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