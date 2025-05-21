Дональд Трамп анонсировал создание системы ПВО "Золотой купол"

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Президент США Дональд Трамп обнародовал план создания системы противоракетной обороны под названием "Золотой купол" стоимостью $175 млрд. По его словам, она может быть "полностью готова к эксплуатации" к концу его президентского срока.

Об этом американский лидер заявил во вторник, спустя примерно четыре месяца после указа, в котором он поручил Пентагону разработать планы по защите США от "катастрофических" воздушных атак.

Хотя точный масштаб проекта "Золотой купол" остается неясным, Трамп заявил, что система будет включать в себя технологии "следующего поколения", в том числе космические датчики и перехватчики.

"Когда "Золотой купол" будет полностью построен, он сможет перехватывать ракеты, даже если они будут запущены с других концов света и даже если они будут запущены из космоса", — заявил Дональд Трамп.

Идея вдохновлена созданной в 2011 году израильской системой "Железный купол", которая защищает страну от ракетных обстрелов.

Тем не менее критики считают, что строить такую систему в США — стране, которая в 400 раз больше Израиля, — нецелесообразно. Некоторые эксперты утверждают, что стоимость проекта значительно превысит $175 млрд, а реализация займет более четырех лет.

Только на космические компоненты "Золотого купола" придется потратить $542 млрд долларов в течение следующих двух десятилетий, согласно данным Бюджетного управления Конгресса США.

В рамках законопроекта о налоговых льготах, который в настоящее время проходит через Конгресс, Трамп запросил на программу $25 млрд.

Во вторник в Овальном кабинете президент США в сопровождении министра обороны США Пита Хегсета высоко оценил эту инициативу, которая стала одним из его приоритетов после возвращения в Белый дом.

Дональд Трамп заявил, что заместителю начальника космических операций страны генералу Майклу Гетлейну, будет поручено следить за ходом реализации проекта.

Заинтересованность в участии в нем выразила Канада, отметил американский президент.

В совместном заявлении, сделанном ранее в мае, Китай и Россия назвали предложение "Золотого купола" "глубоко дестабилизирующим по своей природе", предположив, что оно превратит "космическое пространство в среду для размещения оружия и арену для вооруженной конфронтации".