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Израиль разрешит поставки "базового объёма" гуманитарной помощи в Газу

Израильские солдаты передвигают танки по плацдарму у границы с сектором Газа на юге Израиля, воскресенье, 18 мая 2025 года.
Израильские солдаты передвигают танки по плацдарму у границы с сектором Газа на юге Израиля, воскресенье, 18 мая 2025 года. Авторское право AP Photo/Ariel Schalit
Авторское право AP Photo/Ariel Schalit
By Emma De Ruiter
Опубликовано Последние обновления
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, решение принято по рекомендации ЦАХАЛ, в связи с "оперативной необходимостью расширения интенсивных боевых действий" в анклаве.

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Израиль ослабит блокаду сектора Газа, разрешив ввоз туда "базового объёма" продовольствия. Как заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, такое решение его кабинет принял по рекомендации ЦАХАЛ "в связи с оперативной необходимостью обеспечить расширение интенсивных боевых действий".

Власти уточняют, что предпримят все усилия для того, что гумпомощь доставалась палестинцам, а не членам группировки ХАМАС.

В субботу Израиль начал новое "масштабное" наземное наступление на всей территории анклава. Операция получила название "Колесницы Гидеона".

За сутки с её начала в результате израильских ударов погибло более 100 человек, по данным министерства здравоохранения Газы, которое не делает различий между гражданскими лицами и боевиками. Из-за ударов прекратила работу Индонезийская больница - главное медицинское учреждение на севере сектора.

Нетаньяху упомянул о необходимости предотвратить "кризиса голода", который, по словам военных, "поставит под угрозу продолжение операции по разгрому ХАМАС".

По данным Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, около 500 000 палестинцев живут в Газе в условиях угрожающего жизни "катастрофического" голода". Ещё один миллион человек едва ли получает достаточное количество пищи, говорится в докладе.

Новый раунд переговоров о прекращении огня

В Дохе проходит очередной раунд переговоров при посредничестве Катара о прекращении огня. Израиль пытается заставить ХАМАС прекратить военное сопротивление и освободить заложников. Группировка требует полного вывода израильских войск и прекращения войны в рамках любой сделки.

Как заявили в офисе Нетаньяху, его команда переговорщиков в Катаре "работает над тем, чтобы реализовать все шансы на заключение сделки", в том числе той, которая положит конец боевым действиям в обмен на передачу Израилю всех оставшихся 58 заложников и изгнание ХАМАС из Газы.

ХАМАС неоднократно отказывался разоружаться и покидать анклав

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С тех пор как Израиль прекратил действие предыдущего соглашения о перемирии, погибло почти 3 000 человек, передаёт палестинский Минздрав.

Тем временем, разочарование израильской общественности растёт. Небольшое, но растущее число израильтян отказывается идти на военную службу, рискуя оказаться в тюрьме. В стране устраивают митинги с фотографиями детей, убитых в Газе, с требованием освободить всех заложников и прекратить войну.

Война между Израилем и ХАМАС началась 7 октября 2023 года, когда боевики напали на южные израильские кибуцы, убив около 1200 человек, большинство из которых были мирными жителями. ХАМАС взял в заложники 251 человека, и в всё ещё удерживает 57 из них. Живыми считаются только 22 человека.

Последующее израильское наступление привело к гибели более 50 000 палестинцев, в основном женщин и детей, по данным подконтрольного группировке ХАМАС министерства здравоохранения Газы.

Израильские военные утверждают, что с начала войны погибли 856 солдат ЦАХАЛ.

Дополнительные источники • AP

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