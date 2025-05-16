Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
В Канаде тушат лесные пожары, вызванные нетипичной жарой

Власти патрулируют район в центральной канадской провинции Манитоба, где вспыхнул сильный лесной пожар, в результате которого погибли два человека, Лак-де-Бонне, Манитоба, Канада, 15 мая 2025 г.
Власти патрулируют район в центральной канадской провинции Манитоба, где вспыхнул сильный лесной пожар, в результате которого погибли два человека, Лак-де-Бонне, Манитоба, Канада, 15 мая 2025 г. Авторское право  The Associated Press
By Malek Fouda
Опубликовано
В Канаде обнаружены первые жертвы лесных пожаров. Они охватили провинции Мантиоба и Онтарио на фоне жары и засухи.

Два человека погибли в результате лесных пожаров в канадской провинции Мантиоба, сообщили власти. Тела мужчины и женщины были найдены близ городка Лак-дю-Боннет, предполагается. что люди оказались в огненной ловушке и не смогли выбраться.

В минувшие сутки в регионе насчитывалось 80 очагов возгорания, из них два с лишним десятка крупных. От огня, помимо Манитобы частично пострадала провинция Онтарио, а также американский штат Миннесота.

Проведена частичная эвакуация населения. Оставшимся дома жителям предписано следить за оповещениями властей и быть готовыми к отъезду в любой момент. В Канаде весна началась с нетипично высоких температур, столбик термометра превышает 30 градусов, ситуацию усугубляет сильный ветер.

Площадь пожара на данный момент оценивается в 100 тысяч гектаров. Огонь тушат с земли и воздуха.

Дополнительные источники • AP, EBU

