В российской столице состоялся традиционный парад в честь 80-летней годовщине Победы в ВОВ. В числе гостей на нём были иностранные лидеры более двух десятков государств.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Пожалуй, самые известные среди них них - председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - единственный из лидеров 27 стран-членов Евросоюза присутствовал на параде.

Фицо, который открыто оспаривает позицию Брюсселя в отношении Украины, отмахнулся от предупреждений главы внешнеполитического ведомства ЕС Кайи Каллас о недопустимости посещения Москвы, заявив перед поездкой: "Никто не может указывать мне, куда ехать или не ехать".

В среду в российскую столицу прибыл и президент Сербии Александр Вучич. Это его первый визит в РФ после начала полномасштабной войны в Украине. Брюссель предупреждал сербского лидера, что этот шаг может негативно отразиться на процессе евроинтеграции западнобалканской страны. Уже находясь в Москве, Вучич сказал журналистам, что даст "серьёзный ответ на претензии" ЕС, впрочем, выразив уверенность в том, что "Сербия останется на пути евроинтеграции".

Кремль сообщил, что Путин проведёт встречи с ним и Фицо в пятницу.

Президент России в окружении лидеров КНР, Таджикистана и Туркменистана. Sergei Bobylev/Copyright 2025 Photo host agency RIA Novosti

В среду Путин встретился с лидерами Кубы и Венесуэлы, которые тоже приехали в Москву. Он и венесуэльский президент Николас Мадуро подписали соглашение о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве.

На параде также присутствовали лидеры Вьетнама и Буркина-Фасо, а также президенты нескольких бывших советских республик.

В шествии 9 мая на Красной площади приняли участие более 130 единиц военной техники и авиация и впервые - беспилотники, свыше 11 тысяч военнослужащих, из них - 1,5 тысячи - ветераны боевых действий в Украине.

О них упомянул в своей речи на параде Владимир Путин, сказав что "вся страна поддерживает СВО" (термин, которым российское руководство обозначает полномасштабное вторжение в Украину, начавшееся в 2022 году).

Российские танки Т-90 проезжают по Красной площади на военном параде в Москве, 9 мая 2025 года. Maxim Bogovid/Copyright 2025 Photo host agency RIA Novosti

Президент России добавил: "мы гордимся их мужеством и решимостью, их духовной силой, которая всегда приносила нам победу". Также он поблагодарил союзнические войска и отдельно - народ Китая - за вклад победу и пообещал, что "Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма".

После Путин пожал руки ветеранам и командирам парадных расчётов, а затем пообщался с находившимися на трибуне высокопоставленными военными северокорейской армии, обняв одного из них.