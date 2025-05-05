СДПГ представила своих министров в новом коалиционном правительстве ФРГ

СДПГ определилась со своими кандидатами на министерские должности в составе нового правительства. Министры от ХДС и ХСС уже объявлены.

Вот как были распределены министерские посты в СДПГ

Социал-демократы назначили шесть женщин и трех мужчин на высшие посты в будущем кабинете канцлера Фридриха Мерца.

Ларс Клингбайль, 47 лет, федеральный министр финансов, вице-канцлер

Помимо должности вице-канцлера, Ларс Клингбайль возглавит федеральное министерство финансов. Лидер парламентской фракции СДПГ сменил на этом посту своего коллегу по партии Йорга Кукиса, который сменил Кристиана Линднера после распада коалиции.

Борис Писториус, 65 лет, федеральный министр обороны

Борис Писториус остается на посту министра обороны. Помимо прочего, политик должен принимать решения о восстановлении Бундесвера и координировать перевооружение Европы с немецкой стороны. Благодаря специальному фонду и реформе долгового тормоза, которая была принята большинством в две трети голосов предыдущим правительством, в его распоряжении имеются достаточные финансовые ресурсы.

Бербель Бас, 57 лет, федеральный министр труда и социальных дел

В недавнем прошлом Бербель Бас был председателем Бундестага, а сейчас является министром труда и социальных дел. Это федеральное министерство должно взять на себя ответственность за возобновление реформы доходов граждан. Бас также является одним из немногих членов парламента, получивших прямой мандат от своего избирательного округа в Дуйсбурге.

Штефани Хубиг, 56 лет, федеральный министр юстиции и защиты прав потребителей

Министерство юстиции возглавит Штефани Хубиг из Рейнланд-Пфальца. Она уже работала там в качестве статс-секретаря при министре юстиции Хайко Маасе. До перехода в федеральное министерство юстиции она работала судьей и прокурором в Баварии.

Ожидается, что Хубиг будет выступать в качестве коллеги министра внутренних дел Александра Добриндта и уравновешивать возглавляемое ХСС министерство внутренних дел.

Карстен Шнайдер, 49 лет, федеральный министр окружающей среды, защиты климата, охраны природы и ядерной безопасности

Карстен Шнайдер отвечает за охрану окружающей среды и климата. Бывший уполномоченный федерального правительства по Восточной Европе из Эрфурта попал в Бундестаг после всеобщих выборов 1998 года. На тот момент он был самым молодым депутатом, когда-либо избранным в парламент.

Он выступал за развитие программ реконструкции восточногерманских городов, таких как Эрфурт и Веймар, с целью поддержки культуры и инфраструктуры.

Рим Алабали-Радован, 35 лет, федеральный министр экономического сотрудничества и развития

Рим Алабали-Радован также родом из Восточной Германии. Ранее она занимала пост государственного министра по делам миграции, беженцев и интеграции, а теперь возглавила министерство экономического сотрудничества и развития.

Родители Алабали-Радован родом из Ирака, сама она родилась в Москве, а выросла в Шверине. Социал-демократ была заместителем главы рабочей группы по внутренним делам, праву, миграции и интеграции на коалиционных переговорах.

Верена Хубертц, 37 лет, федеральный министр жилищного строительства, городского развития и строительства

Как и Алабали-Радован, будущий министр жилищного строительства, городского развития и строительства также является членом Бундестага с 2021 года. Она также является заместителем председателя парламентской группы СДПГ и входила в состав комитета по жилищному строительству, городскому развитию, строительству и местным органам власти во время последнего законодательного периода.

Другие посты в СДПГ

Помимо министерств, Элизабет Кайзер и Натали Павлик также назначены государственными министрами. Они не возглавляют собственное министерство, а являются так называемыми парламентскими государственными секретарями.

36-летняя уроженка Тюрингии Элизабет Кайзер станет новым уполномоченным федерального правительства по Восточной Европе. В будущем это ведомство будет подчиняться Федеральному министерству финансов, а не канцелярии.

Натали Павлик, член парламента Гессена, будет исполнять обязанности уполномоченного федерального правительства по вопросам миграции, беженцев и интеграции. 32-летняя женщина родилась в России и ранее занимала пост уполномоченного по делам этнических немецких переселенцев и национальных меньшинств.

Сопредседатель партии вместе с Клингбайлем, Саския Эскен, не рассматривалась на должности федерального и земельного министра. Она возглавляет партию с 2021 года.

На прошлой неделе 84,6 % членов СДПГ проголосовали за коалиционное соглашение с ХДС и ХСС. ХДС/ХСС уже объявили о своих министерских назначениях в апреле.