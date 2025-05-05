У берегов Сицилии идёт операция по подъёму затонувшей суперъяхты Bayesian

Британский IT-магнат Майк Линч, его дочь Ханна и ещё пять человек погибли при крушении судна Bayesian 19 августа 2024 года.
Специалисты морских служб спасения и судоподъёмных работ в воскресенье начали подготовку к извлечению 56-метровой суперяхты Bayesian из вод Сицилии, где она затонула прошлым летом.
В результате крушения 19 августа 2024 года погибли британский IT-магнат Майк Линч, его дочь Ханна и ещё пять человек.
Итальянская береговая охрана подтвердила, что её сотрудники наблюдают за операциями и осуществляют патрулирование зоны, в которой ведутся подоготовительные работы.
"Задействованы подводные операторы и дистанционно управляемые роботы ROV. Все операции, включая подготовку к подъёму судна займут примерно неделю", - сообщил капитан береговой охраны Италии Никола Сильвестри.
Новейший плавучий кран Hebo Lift 10 прибыл в субботу в сицилийский порт Термини-Имерезе из Роттердама.
В операции участвуют около 70 экспертов со всей Европы.
Судно лежит на глубине 49 метров. Сначала планируется срезать 75-метровую алюминиевую мачту яхты, чтобы потом было легче поднять на поверхность сам корпус.
Крушение судна Bayesian
Bayesian, суперъяхта весом 473000 кг затонуло на рассвете 19 августа прошлого года в 300 метрах от небольшого рыбацкого порта Портичелло, расположенного в 15 километрах к востоку от Палермо.
Из 12 пассажиров и 10 членов экипажа, находившихся на борту, спастись удалось лишь 15.
Жертвами трагедии стали крупный британский бизнесмен 59-летний Майк Линч и его 18-летняя дочь Ханна, председатель совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер с женой Джуди, адвокат Крис Морвилло с женой Недой, а также повар Рекальдо Томас.
Причины крушения по сих пор не установлены. Ряд источников сообщает, что итальянские прокуроры рассматривают возможность предъявления обвинений капитану судна и двум членам экипажа.