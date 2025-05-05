У берегов Сицилии идёт операция по подъёму затонувшей суперъяхты Bayesian

Специалисты морских служб спасения и судоподъёмных работ в воскресенье начали подготовку к извлечению 56-метровой суперяхты Bayesian из вод Сицилии, где она затонула прошлым летом.

В результате крушения 19 августа 2024 года погибли британский IT-магнат Майк Линч, его дочь Ханна и ещё пять человек.

Итальянская береговая охрана подтвердила, что её сотрудники наблюдают за операциями и осуществляют патрулирование зоны, в которой ведутся подоготовительные работы.

"Задействованы подводные операторы и дистанционно управляемые роботы ROV. Все операции, включая подготовку к подъёму судна займут примерно неделю", - сообщил капитан береговой охраны Италии Никола Сильвестри.

Новейший плавучий кран Hebo Lift 10 прибыл в субботу в сицилийский порт Термини-Имерезе из Роттердама.

Плавучая баржа Hebo Lift недалеко от Палермо, 4 мая 2025 года. Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

В операции участвуют около 70 экспертов со всей Европы.

Судно лежит на глубине 49 метров. Сначала планируется срезать 75-метровую алюминиевую мачту яхты, чтобы потом было легче поднять на поверхность сам корпус.

Крушение судна Bayesian

Bayesian, суперъяхта весом 473000 кг затонуло на рассвете 19 августа прошлого года в 300 метрах от небольшого рыбацкого порта Портичелло, расположенного в 15 километрах к востоку от Палермо.

Из 12 пассажиров и 10 членов экипажа, находившихся на борту, спастись удалось лишь 15.

Жертвами трагедии стали крупный британский бизнесмен 59-летний Майк Линч и его 18-летняя дочь Ханна, председатель совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер с женой Джуди, адвокат Крис Морвилло с женой Недой, а также повар Рекальдо Томас.

Причины крушения по сих пор не установлены. Ряд источников сообщает, что итальянские прокуроры рассматривают возможность предъявления обвинений капитану судна и двум членам экипажа.