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У берегов Сицилии затонула «суперъяхта»

Корабль итальянской береговой охраны (иллюстративное фото)
Корабль итальянской береговой охраны (иллюстративное фото) Авторское право Valeria Ferraro/AP
Авторское право Valeria Ferraro/AP
By euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на итальянском языке

15 человек с 56-метрового парусника спасены, семеро пропали без вести

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56-метровый парусник с 22 людьми на борту затонул около 5 утра у берегов Сицилии неподалёку от Палермо. 15 человек, в том числе годовалый ребёнок, были спасены патрульными катерами береговой охраны. Остальные семеро — кок и шесть пассажиров — пока числятся пропавшими без вести.

Причиной трагедии называют плохую погоду — предположительно, яхта перевернулась из-за внезапного шквала.

Водолазы уже обследуют район крушения в надежде добраться до корпуса: парусник затонул в полумиле от берега на глубине 49 м. Над акваторией работает и поисковый вертолёт.

«Суперъяхта» Bayesian, построенная в Италии в 2008 году, ходила под британским флагом. Она вышла из порта Палермо лишь накануне вечером. На борту находились в основном британцы, а также граждане Ирландии, Канады, Новой Зеландии, США, Франции и Шри-Ланки.

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