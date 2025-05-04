NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Йемен: хуситы объявили о всесторонней воздушной блокаде Израиля

Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве после попадания ракеты из Йемена
Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве после попадания ракеты из Йемена Авторское право يورونيوز
Авторское право يورونيوز
By يورونيوز
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Йеменские повстанцы-хуситы объявили о всесторонней воздушной блокаде Израиля в ответ на расширение операций ЦАХАЛ в секторе Газа

РЕКЛАМА

Йеменская группировка "Ансар Аллах" объявила в воскресенье вечером о введении всеобъемлющей воздушной блокады Израиля, что стало новым шагом по пути эскалации в ответ на решение властей еврейского государства расширить военные операции в секторе Газа.

В своем заявлении, переданном через СМИ, пресс-секретарь хуситов бригадный генерал Яхья Сари призвал международные авиакомпании серьёзно отнестись к предупреждению, чтобы сохранить безопасность своих пассажиров, отметив, что решение вступило в силу немедленно. Сари сказал:

"Мы введем осаду, постоянно нанося удары по израильским аэропортам, особенно по международному аэропорту Лод (Бен-Гурион) вблизи Тель-Авива. Мы не смиримся с продолжением состояния беззакония, которое Израиль пытается навязать арабским странам, в первую очередь Ливану и Сирии".

Эскалация происходит в напряжённой обстановке на региональной арене: в воскресенье утром хуситы запустили баллистическую ракету в сторону аэропорта Бен-Гурион, что привело к его временному закрытию примерно на 30 минут в воскресенье утром. Атака была признана беспрецедентной по расстоянию и политическому воздействию, поскольку она поразила жизненно важную цель в глубине Израиля.

Хотя Управление аэропортов Израиля объявило о возобновлении воздушного движения через некоторое время, последствия атаки были очевидны как в политическом, так и в военном плане: министр обороны Исраэль Кац заявил, что Израиль ответит на атаку хуситов "семикратно". В ЦАХАЛ также заявили, что всё ещё оценивают результаты попытки перехвата, которые не смогли предотвратить падение ракеты вблизи аэропорта.

Это совпало с созывом Совета безопасности в Израиле для обсуждения расширения военных операций в секторе Газа, что предвещает более широкую эскалацию, которая может распространиться на несколько фронтов в регионе.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии