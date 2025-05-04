Йемен: хуситы объявили о всесторонней воздушной блокаде Израиля

By يورونيوز

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Йеменская группировка "Ансар Аллах" объявила в воскресенье вечером о введении всеобъемлющей воздушной блокады Израиля, что стало новым шагом по пути эскалации в ответ на решение властей еврейского государства расширить военные операции в секторе Газа.

В своем заявлении, переданном через СМИ, пресс-секретарь хуситов бригадный генерал Яхья Сари призвал международные авиакомпании серьёзно отнестись к предупреждению, чтобы сохранить безопасность своих пассажиров, отметив, что решение вступило в силу немедленно. Сари сказал:

"Мы введем осаду, постоянно нанося удары по израильским аэропортам, особенно по международному аэропорту Лод (Бен-Гурион) вблизи Тель-Авива. Мы не смиримся с продолжением состояния беззакония, которое Израиль пытается навязать арабским странам, в первую очередь Ливану и Сирии".

Эскалация происходит в напряжённой обстановке на региональной арене: в воскресенье утром хуситы запустили баллистическую ракету в сторону аэропорта Бен-Гурион, что привело к его временному закрытию примерно на 30 минут в воскресенье утром. Атака была признана беспрецедентной по расстоянию и политическому воздействию, поскольку она поразила жизненно важную цель в глубине Израиля.

Хотя Управление аэропортов Израиля объявило о возобновлении воздушного движения через некоторое время, последствия атаки были очевидны как в политическом, так и в военном плане: министр обороны Исраэль Кац заявил, что Израиль ответит на атаку хуситов "семикратно". В ЦАХАЛ также заявили, что всё ещё оценивают результаты попытки перехвата, которые не смогли предотвратить падение ракеты вблизи аэропорта.

Это совпало с созывом Совета безопасности в Израиле для обсуждения расширения военных операций в секторе Газа, что предвещает более широкую эскалацию, которая может распространиться на несколько фронтов в регионе.