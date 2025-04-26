С папой римским Франциском успели попрощаться не все

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В Риме закончилось трехдневное прощание с папой Франциском. С 23 апреля через Собор Святого Петра, где стоял открытый гроб с телом понтифика, прошли, по примерным оценкам, 250 тысяч человек. Еще сотни людей не дождались своей очереди.

К 20 часам пятницы в Соборе провели обряд закрытия гроба. Церемонию возглавил кардинал Кевин Джозеф Фаррелл, камерленго Римской Церкви. В присутствии других высокопоставленных кардиналов лицо усопшего покрыли белой шелковой вуалью, а в гроб положили монеты, отчеканенные в период понтификата Франциска, и список его деяний.

В субботу по окончании заупокойной мессы гроб будет сопровождён в базилику Санта-Мария-Маджоре для погребения. На траурную церемонию собираются главы государств и правительств, члены королевских домов и религиозные лидеры.

Папа Франциск скончался 21 апреля в возрастет 88 лет. С середины февраля он тяжело болел.