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С папой римским Франциском успели попрощаться не все

Прощание с папой завершено.
Прощание с папой завершено. Авторское право  Andreea Alexandru/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Andreea Alexandru/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
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Гроб с телом понтифика трое суток стоял в Соборе Святого Петра. Отдать почившему папе дань уважения за это время успели 250 тысяч человек. Сотни людей своей очереди не дождались.

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В Риме закончилось трехдневное прощание с папой Франциском. С 23 апреля через Собор Святого Петра, где стоял открытый гроб с телом понтифика, прошли, по примерным оценкам, 250 тысяч человек. Еще сотни людей не дождались своей очереди.

К 20 часам пятницы в Соборе провели обряд закрытия гроба. Церемонию возглавил кардинал Кевин Джозеф Фаррелл, камерленго Римской Церкви. В присутствии других высокопоставленных кардиналов лицо усопшего покрыли белой шелковой вуалью, а в гроб положили монеты, отчеканенные в период понтификата Франциска, и список его деяний.

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В субботу по окончании заупокойной мессы гроб будет сопровождён в базилику Санта-Мария-Маджоре для погребения. На траурную церемонию собираются главы государств и правительств, члены королевских домов и религиозные лидеры.

Папа Франциск скончался 21 апреля в возрастет 88 лет. С середины февраля он тяжело болел.

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