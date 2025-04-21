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Папа Франциск умер от инсульта и последующей необратимой сердечной недостаточности - Ватикан

Папа римский Франциск скончался в понедельник утром 21 апреля
Папа римский Франциск скончался в понедельник утром 21 апреля Авторское право Yuki Iwamura/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Yuki Iwamura/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By euronews
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Папа Франциск умер от инсульта и последующей необратимой сердечной недостаточности - Ватикан

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Папа Франциск умер от инсульта и последующей за этим необратимой сердечной недостаточности. Об этом говорится в свидетельстве о смерти, опубликованном в понедельник 21 апреля.

Ватиканский врач профессор Андреа Арканджели сообщил, что понтифик впал в кому перед своей кончиной рано утром.

Сегодня в 9:47 утра Его Высокопреосвященство кардинал Кевин Джозеф Фаррелл, камерленго Святой Римской Церкви, с грустью объявил о кончине Папы Франциска следующими словами:

"Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью я должен объявить о кончине нашего Святейшего Отца Франциска. Сегодня в 7:35 утра епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его церкви. Он научил нас жить ценностями Евангелия с верностью, мужеством и всеобщей любовью, особенно в пользу самых бедных и обездоленных.

С огромной благодарностью за его пример истинного ученика Господа Иисуса мы вверяем душу Папы Франциска бесконечной милосердной любви Единого и Триединого Бога".

В феврале и марте Франциск более пяти недель провел в больнице из-за двусторонней пневмонии. Медики информировали понтифика, что ему необходимо два месяца отдыха. Несмотря на советы и предписания врачей, папа продолжал работать до самого конца.

В пасхальное воскресенье, за день до своей смерти, Франциск впервые с февраля появился на публике продолжительное время, въехав на площадь Святого Петра на белом папамобиле, чтобы поприветствовать ликующую толпу.

Утром 12 апреля, в преддверии Вербного воскресенья и Страстной седмицы, Франциск посетил базилику Санта-Мария-Маджоре и помолился перед богородичной иконой Salus Populi Romani. Именно базилику Санта-Мария-Маджоре, находящуюся вне ватиканских стен, Франциск ранее называл местом желаемого захоронения.

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