Стрельба в Университете Флориды: два человека погибли, шестеро ранены

В четверг на территории Университета штата Флорида (Florida State University) произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере два человека и ещё шестеро получили ранения.

По данным местной полиции, стрелявший 20-летний Финикс Айкнер был ранен и взят под стражу.

Следователи установили, что Айкнер использовал оружие принадлежавшее его матери, которая прослужила в полиции 18 лет. По предварительным данным, речь идет о табельном пистолете, к которому молодой человек получил доступ без разрешения.

Погибшие, по информации университета, не были студентами учебного заведения. Четверо раненых доставлены в больницу с огнестрельными ранениями.

Мотив нападения не установлен. Полиция проводит обыски в доме семьи Айкнера, изучает историю интернет-поисков и его переписку в социальных сетях.

Руководство университета выразило соболезнования семьям погибших и заявило о временном закрытии кампуса. На месте трагедии размещены дополнительные силы безопасности, а студентам и преподавателям предложена психологическая помощь.

Инцидент вновь обострил общественную дискуссию в США о доступе к огнестрельному оружию и безопасности в учебных заведениях.

Власти Флориды заявили о намерении провести тщательное расследование обстоятельств трагедии, включая вопрос хранения табельного оружия в семьях сотрудников полиции.