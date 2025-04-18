Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Стрельба в Университете Флориды: два человека погибли, шестеро ранены

Студенты скорбят по погибшим и раненым на территории Университета Флориды
Студенты скорбят по погибшим и раненым на территории Университета Флориды Авторское право  AP Photo/Gary McCullough
Авторское право AP Photo/Gary McCullough
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

В результате стрельбы на территории Университета штата Флорида погибли по меньшей мере два человека, шестеро получили ранения. По данным местной полиции, стрелявший 20-летний Финикс Айкнер взят под стражу.

В четверг на территории Университета штата Флорида (Florida State University) произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере два человека и ещё шестеро получили ранения.

По данным местной полиции, стрелявший 20-летний Финикс Айкнер был ранен и взят под стражу.

Следователи установили, что Айкнер использовал оружие принадлежавшее его матери, которая прослужила в полиции 18 лет. По предварительным данным, речь идет о табельном пистолете, к которому молодой человек получил доступ без разрешения.

Погибшие, по информации университета, не были студентами учебного заведения. Четверо раненых доставлены в больницу с огнестрельными ранениями.

Мотив нападения не установлен. Полиция проводит обыски в доме семьи Айкнера, изучает историю интернет-поисков и его переписку в социальных сетях.

Руководство университета выразило соболезнования семьям погибших и заявило о временном закрытии кампуса. На месте трагедии размещены дополнительные силы безопасности, а студентам и преподавателям предложена психологическая помощь.

Инцидент вновь обострил общественную дискуссию в США о доступе к огнестрельному оружию и безопасности в учебных заведениях.

Власти Флориды заявили о намерении провести тщательное расследование обстоятельств трагедии, включая вопрос хранения табельного оружия в семьях сотрудников полиции.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Объединенные разнообразием и разделенные праздниками. Как празднуют Пасху в странах ЕС

Путин даст ответ на предложение по Украине "на этой неделе" (Трамп)

Жизнь за пределами Солнечной системы: "самые убедительные на сегодняшний день признаки"