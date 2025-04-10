Число жертв трагедии в ночном клубе Jet Set растет: погибли более 180 человек

Число погибших в результате обрушения крыши культового ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго, столице Доминиканской Республики, возросло до 184 человек, пострадали более 200 человек.

В легендарном клубе в ночь на вторник на концерт исполнителя меренге Рубби Переса и его оркестра собрались сотни людей, включая известных спортсменов и чиновников. Рубби Перес погиб, среди жертв - бывшие игроки Главной бейсбольной лиги Октавио Дотель, Тони Энрике, Бланко Кабрера, а также Нельси Круз, губернатор северо-западной провинции Монтекристи.

В какой-то момент с потолка начала падать пыль и попадать в напитки людей. Спустя несколько минут крыша ночного клуба рухнула.

По официальным данным, полиция прибыла на место происшествия через 90 секунд, а еще через несколько минут к ней присоединились подразделения первой помощи. Менее чем через полчаса были задействованы 25 солдат, семь пожарных бригад и 77 машин скорой помощи, заявляют власти. Экипажи использовали собак и тепловизоры для поиска жертв и спасли из-под завалов 145 человек.

У здания судебно-медицинского института Доминиканской Республики в ожидании новостей о своих близких замерли десятки людей.

Хуан Мануэль Мендес, директор Центра чрезвычайных операций, сказал, что бригады на месте происшествия все еще ищут жертв и потенциальных выживших.

Ранее в среду сотрудники Национального института судебной патологии зачитали имена 54 жертв, которые им удалось опознать к настоящему времени.

Жертвами трагедии стали не менее 184 человек Ricardo Hernandez/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Неизвестно, что стало причиной обрушения крыши и когда здание Jet Set в последний раз проверяли.

В среду правительство заявило, что после завершения поиска тел погибших и потенциально выживших начнется тщательное расследование.

Клуб Jet Set в Санто-Доминго работал 50 лет.

В момент обрушения крыши бетонные плиты мгновенно убили нескольких человек и зажали десятки танцующих перед сценой.

В национальную систему 911 поступило более 100 звонков о помощи.

145 человек были спасены из-под обломков Ricardo Hernandez/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Президенту страны Луису Абинадеру о трагедии сообщила Нельси Круз, губернатор северо-западной провинции Монтекристи, которая оказалась в ловушке, но была спасена из-под завалов. Позже она скончалась в больнице во время операции.