Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Число жертв трагедии в ночном клубе Jet Set растет: погибли более 180 человек

Человек зажигает свечи на импровизированном бдении в память о жертвах обрушения крыши клуба Jet Set в Доминиканской Республике, среда, 9 апреля 2025 года, в Нью-Йорке. (AP Photo/Adam
Человек зажигает свечи на импровизированном бдении в память о жертвах обрушения крыши клуба Jet Set в Доминиканской Республике, среда, 9 апреля 2025 года, в Нью-Йорке. (AP Photo/Adam Авторское право  Adam Gray/ADAM GRAY
Авторское право Adam Gray/ADAM GRAY
By Euronews и AP
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Неизвестно, что стало причиной обрушения крыши во время концерта иконы стиля меренге Рубби Переса. Музыкант погиб.

Число погибших в результате обрушения крыши культового ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго, столице Доминиканской Республики, возросло до 184 человек, пострадали более 200 человек.

В легендарном клубе в ночь на вторник на концерт исполнителя меренге Рубби Переса и его оркестра собрались сотни людей, включая известных спортсменов и чиновников. Рубби Перес погиб, среди жертв - бывшие игроки Главной бейсбольной лиги Октавио Дотель, Тони Энрике, Бланко Кабрера, а также Нельси Круз, губернатор северо-западной провинции Монтекристи.

В какой-то момент с потолка начала падать пыль и попадать в напитки людей. Спустя несколько минут крыша ночного клуба рухнула.

По официальным данным, полиция прибыла на место происшествия через 90 секунд, а еще через несколько минут к ней присоединились подразделения первой помощи. Менее чем через полчаса были задействованы 25 солдат, семь пожарных бригад и 77 машин скорой помощи, заявляют власти. Экипажи использовали собак и тепловизоры для поиска жертв и спасли из-под завалов 145 человек.

У здания судебно-медицинского института Доминиканской Республики в ожидании новостей о своих близких замерли десятки людей.

Хуан Мануэль Мендес, директор Центра чрезвычайных операций, сказал, что бригады на месте происшествия все еще ищут жертв и потенциальных выживших.

Ранее в среду сотрудники Национального института судебной патологии зачитали имена 54 жертв, которые им удалось опознать к настоящему времени.

Жертвами трагедии стали не менее 184 человек
Жертвами трагедии стали не менее 184 человек Ricardo Hernandez/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Неизвестно, что стало причиной обрушения крыши и когда здание Jet Set в последний раз проверяли.

В среду правительство заявило, что после завершения поиска тел погибших и потенциально выживших начнется тщательное расследование.

Клуб Jet Set в Санто-Доминго работал 50 лет.

В момент обрушения крыши бетонные плиты мгновенно убили нескольких человек и зажали десятки танцующих перед сценой.

В национальную систему 911 поступило более 100 звонков о помощи.

145 человек были спасены из-под обломков
145 человек были спасены из-под обломков Ricardo Hernandez/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Президенту страны Луису Абинадеру о трагедии сообщила Нельси Круз, губернатор северо-западной провинции Монтекристи, которая оказалась в ловушке, но была спасена из-под завалов. Позже она скончалась в больнице во время операции.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии