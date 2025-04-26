By يورونيوز

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В субботу в порту Шахид Раджаи в Бандар-Аббасе на юге Ирана произошел сильный взрыв. Как сообщает государственная служба спасения, как минимум 4 человека погибли, более 500 получили ранения.

По словам информационного агентства Tasnim, взрыв был направлен на офисы порта, и его интенсивность была достаточной, чтобы вызвать землетрясение, которое эхом отозвалось в близлежащих городах. От взрыва также были выбиты стекла в зданиях, расположенных в нескольких километрах от места происшествия.

Генеральный директор по управлению кризисными ситуациями в провинции Хормозган, в которую входит Бандар-Аббас, заявил, что причина взрыва пока неизвестна.

Департамент портов провинции Хормозган пояснил, что взрыв произошел на причале порта, отметив, что в настоящее время пожарные команды работают над тушением пожара, вызванного взрывом.

Как заявили в таможенном управлении города Бендер-Аббас, произошел на складе опасных грузов и химикатов.