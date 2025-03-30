Иран отказывается от прямых переговоров с США по ядерной программе

By Euronews

Иран в ответном письме президенту США Дональду Трампу отказал в прямых переговорах, но, по словам президента страны Масуда Пезешкиана, "путь непрямых остается открытым"

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в воскресенье, что Исламская Республика исключает прямые переговоры с США по своей ядерной программе, при этом отметив, что "путь непрямых переговоров остается открытым".

«Мы не избегаем переговоров», — заявил Пезешкиан в телевизионном выступлении во время заседания кабинета министров. «Именно нарушение обещаний до сих пор вызывало у нас проблемы. Они должны доказать, что могут строить доверие».

Пезешкиан выступил с ответом на письмо, отправленное президентом США Дональдом Трампом в Тегеран 7 марта, точное содержание которого не разглашается.

Однако ответ Ирана, переданный США через султанат Оман 27 марта, оставил открытой возможность для возможных непрямых переговоров с Вашингтоном.

При этом они не продвинулись ни на шаг с тех пор, как Трамп в свой первый срок в одностороннем порядке вывел США из ядерной сделки Тегерана с мировыми державами в 2018 году.

За прошедшие годы региональная напряженность переросла в атаки на море и на суше. Затем началась война Израиля с ХАМАС в секторе Газа, в ходе которой Израиль нацелился на лидеров групп боевиков по всей "Оси сопротивления" Ирана. Теперь, когда США наносят интенсивные авиаудары по поддерживаемым Ираном повстанцам-хуситам в Йемене, риск военных действий, направленных против ядерной программы Ирана, остается на повестке дня.

Ранее Израиль и США заявили, что никогда не позволят Ирану получить ядерное оружие, что привело к опасениям военной конфронтации, поскольку Тегеран обогащает уран до уровня, близкого к оружейному, — что делают только ядерные державы. Последнее было подтверждено в опубликованном в феврале докладе МАГАТЭ.

Иран долгое время утверждал, что его программа носит мирный характер, хотя его официальные лица все чаще угрожают созданием бомбы.

По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, ответ содержит в себе два документа. В первом излагаются взгляды Тегерана на текущую ситуацию в мире, а во втором полностью прокомментированы тезисы, содержавшиеся в письме Трампа.