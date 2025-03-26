Рубио просит Турцию содействовать установлению мира в Украине

Во время первой встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом во вторник госсекретарь США Марко Рубио «попросил Турцию содействовать установлению мира в Украине», сообщил Государственный департамент.

Фидан намерен использовать двухдневную поездку в Вашингтон для укрепления турецко-американских отношений, которые сильно испортились во время президентства Джо Байдена.

По сообщению турецкого государственного агентства Anadolu, Рубио и Фидан обсудили вопросы прекращения огня между Россией и Украиной. В Анкаре подчеркнули, что поддерживают инициативы США.

С начала вторжения России в Украину Турция сохранила связи с обеими странами. В 2022 году Анкара выступила посредником на неудачных мирных переговорах между двумя странами.

Во время правления Байдена торговля между Анкарой с Россией вызывала нарекания Вашингтона.

Представителя Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что в связи с тем, что политика США поменялась, Марко Рубио, «призвал к еще большему экономическому партнерству» между союзниками по НАТО.

Ожидается, что Фидан будет добиваться от США отмены санкций в отношении Турции и попросит, чтобы его стране снова позволили участвовать в программе создания истребителей F-35, из которой ее исключили в 2019 году.

Трамп уже вводил санкции против Турции во время своего первого срока, наказав ее за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

В заявлении США не упоминались вопросы обороны, и Euronews не смог провести независимую проверку этих сообщений.

Визит Фидана в Вашингтон последовал после телефонного разговора между президентами стран, который спецпредставитель Трампа Стив Виткофф назвал "преобразующим".

Протесты в Турции

В самой Турции президент Реджеп Тайип Эрдоган борется с массовыми акциями протеста после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу и других оппозиционеров.

Представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что Рубио "выразил озабоченность" по поводу арестов и демонстраций.

Хотя сразу же после ареста мэра на прошлой неделе Брюс отметила, что администрация «не будет вмешиваться во внутренние дела другой страны».

Кроме того, миролюбивый настрой Трампа по отношению к Москве дал надежду Анкаре на улучшение связей с Белым домом.

"Это хорошая страна, и лидер у нее хороший", - сказал Трамп во вторник на приеме, устроенном для Тома Баррака, нового посла США в Анкаре.