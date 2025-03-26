Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Лесные пожары в Южной Корее охватывают все новые территории

Последствия пожаров в Южной Корее
Последствия пожаров в Южной Корее Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Лесные пожары в Южной Кореи унесли жизни по меньшей мере 18 человек. Тысячи людей эвакуированы

Лесные пожары в Южной Кореи унесли жизни по меньшей мере 18 человек. Тысячи людей эвакуированы.

Это одно из крупнейших стихийных бедствий, когда-либо зафиксированных в стране. Пожары охватили несколько регионов страны в субботу, 22 марта, им предшествовали сильный ветер и засушливая погода. 

На тушении огня работают сотни отрядов пожарных и военных. Выжжено более 43 000 гектаров земли. Огнем уничтожены древний буддийский храм, дома и предприятия.

Регион Санчхон как особая зона бедствия получил дополнительное государственное финансирование для решения проблем. И.о. президента страны Хан Док-су побывал в пострадавших районах и встретился с гражданами, которые нашли приют в центрах по приему эвакуированных.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Турция: оппозиция продолжает борьбу в поддержку Имамоглу

В ЕС пытаются улучшить доступность жилья

"Полмира мечтает о нашей "диктатуре". Лукашенко снова президент Республики Беларусь