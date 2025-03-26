Лесные пожары в Южной Корее охватывают все новые территории

Лесные пожары в Южной Кореи унесли жизни по меньшей мере 18 человек. Тысячи людей эвакуированы.

Это одно из крупнейших стихийных бедствий, когда-либо зафиксированных в стране. Пожары охватили несколько регионов страны в субботу, 22 марта, им предшествовали сильный ветер и засушливая погода.

На тушении огня работают сотни отрядов пожарных и военных. Выжжено более 43 000 гектаров земли. Огнем уничтожены древний буддийский храм, дома и предприятия.

Регион Санчхон как особая зона бедствия получил дополнительное государственное финансирование для решения проблем. И.о. президента страны Хан Док-су побывал в пострадавших районах и встретился с гражданами, которые нашли приют в центрах по приему эвакуированных.