Палестинцы против войны и ХАМАС: протесты в секторе Газа

Правозащитные группы обвиняют ХАМАС в жестоком подавлении инакомыслия и протестов в контролируемых им районах, а также в арестах и пытках своих критиков

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Палестинцы в секторе Газа провели редкую публичную акцию протеста против ХАМАС, призывая боевую группировку прекратить войну и покинуть сектор.

На видео, распространяемых в Интернете, видно, как сотни людей вышли на антивоенную акцию протеста в частично разрушенном северном городе Бейт-Лахия во вторник.

Хотя протесты начались на севере Газы, по словам интернет-пользователей, по мере продвижения дня они стали возникать и в других частях Газы, а к вечеру демонстрации, как сообщается, прошли даже южнее Хан-Юниса.

На некоторых видео сторонники ХАМАСа пытаются разогнать толпу.

Некоторые демонстранты призывали к прекращению войны с Израилем, другие открыто обвиняли ХАМАС в развязывании конфликта и требовали, чтобы эта группировка покинула Газу.

Палестинцы среди разрушений, вызванных израильской воздушной и наземной атакой в ​​лагере Аль-Шати, 25 марта 2025 г AP Photo

Хотя ХАМАС набрал наибольшее количество голосов на выборах в законодательное собрание в 2006 году, он не получил абсолютного большинства. Группиировка также выступила против соглашения о разделении власти с ФАТХ, политической силой, которая ранее контролировала Газу, и захватил власть в 2007 году.

Правозащитные группы обвиняют ХАМАС в жестоком подавлении инакомыслия и протестов в контролируемых им районах, а также арестах и пытках критиков в тюрьмах.

Протесты могут повлиять на ХАМАС

В Бейт-Лахии люди держали плакаты с надписями "Остановите войну" и "Мы отказываемся умирать", а другие открыто скандировали "Хамас, вон!".

"Мы устали от бомбежек, убийств и перемещений", - сказал Аммар Хассан, принявший участие в акции протеста.

По словам Хассана, демонстрация началась как антивоенный митинг с несколькими десятками человек, но затем выросла до более чем 2 000, и люди скандировали лозунги против ХАМАС.

"Это единственная партия, на которую мы можем повлиять, - сказал он по телефону. - Протесты не остановят (израильскую) оккупацию, но они могут повлиять на ХАМАС".

Боевики ХАМАС занимают позицию перед запланированным освобождением израильских заложников, которые должны быть переданы Красному Кресту в Нусейрате, 22 февраля 2025 г. AP Photo

"Протест был связан не с политикой. Речь шла о жизни людей", - сказал Мохаммед Абу Сакер, отец троих детей из соседнего города Бейт-Ханун, который присоединился к демонстрации.

"Мы хотим остановить убийства и перемещения, какой бы ни была цена. Мы не можем помешать Израилю убивать нас, но мы можем заставить ХАМАС пойти на уступки", - добавил Абу Сакер.

В заявлении, опубликованном группой "Старейшины Бейт-Лахии", выражается протест против наступления Израиля и его блокады, но поддерживается вооруженное сопротивление. Местные лидеры заявили, что отвергают "любые попытки пятой колонны использовать законные народные требования", явно намекая на противников ХАМАС.

Высокая напряженность

Протесты вспыхнули через неделю после того, как Израиль прекратил перемирие с ХАМАС, нанеся неожиданные удары, в результате которых погибли сотни людей.

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Ранее в этом месяце Израиль также прекратил поставки продовольствия, топлива, медикаментов и гуманитарной помощи населению Газы, насчитывающему около 2 миллионов человек.

Израиль поклялся вести войну до тех пор, пока ХАМАС не вернет 59 заложников, 24 из которых, как считается, еще живы.

Израиль также требует, чтобы группировка отказалась от власти, разоружилась и отправила своих лидеров в изгнание.

Условия ХАМАС для освобождения оставшихся пленников в обмен на палестинских заключенных - длительное прекращение огня и полный вывод израильских войск из Газы.

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Палестинцы получают мешки с мукой и другую гуманитарную помощь, распределенную БАПОР в Джабалии, 25 марта 2025 г. AP Photo

Война началась после нападения на юг Израиля под руководством ХАМАС 7 октября 2023 года, в результате которого палестинские боевики убили около 1200 человек, большинство из которых были мирными жителями, и взяли в заложники 251 человека.

ХАМАС утверждает, что лишь несколько его высших командиров знали о нападении до того, как оно произошло.

В результате ответного наступления Израиля погибло более 50 000 палестинцев, по данным министерства здравоохранения Газы, которое не делает различий между гражданскими лицами и комбатантами в своих подсчётах.

Израильские бомбардировки и наземные операции привели к огромным разрушениям по всей территории Газы и перемещению около 90 % населения сектора.